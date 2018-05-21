İşten çıkarılan işçiler CHP Genel Merkezi'ne yürüyüş başlattı

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZSU'da çalışan iki işçi, haksız yere işten çıkarıldıklarını ileri sürerek bu durumu protesto etmek amacıyla CHP Genel Merkezi'ne kadar "Herkes için adalet" sloganıyla yürüyüş başlattı.

Büyükşehir Belediyesi önünde bir araya gelen İZSU çalışanları Ali Ünlü (33) ve arkadaşı Serhan Korkmaz (32), "Herkes için adalet" yazılı tişört giyip şapka takarak yürüyüşe başladı.

İş akdinin haksız yere feshedildiğini öne süren Ali Ünlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalıştığı İZSU'dan bazı kurum yöneticilerinin kendisini hedef alması nedeniyle atıldığını savundu.

İZSU'da usulsüzlük yapıldığı ihbarı yaptığını ve bunun üzerine soruşturma başlatıldığını anlatan Ünlü, "Usulsüzlüklerini teftiş kuruluna bildirdiğim 2 yönetici ceza aldı. Onlar da siyasi ve bürokratik güçlerini kullanarak beni işten çıkarttırdılar. Konuyla alakalı olarak, çocukluğumdan bu yana çeşitli kademelerinde görev aldığım CHP'nin il yöneticileriyle görüştük. Bizlere hiç kimse destek olmadı ve haksızlığımızı gidermek için kimse bir çalışma yapmadı. Biz de Ankara'ya CHP Genel Merkezi'ne kadar yürüyerek bu durumu anlatacağız. Üzerimizdeki 'Herkes için adalet' yazılı tişörtleri genel merkezin kapısına bırakacağız.