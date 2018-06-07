İşten çıkarılan işçilerin CHP Genel Merkezi'ne yürümesi

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce (İZSU) işten çıkarıldıkları gerekçesiyle İzmir'den Ankara'ya yürüyen işçiler İzmir'e döndü.

İşçilerden Ali Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Herkes için adalet" sloganıyla 16 gün boyunca yaklaşık 585 kilometre yürüyerek CHP Genel Merkezi'ne ulaştıklarını, sloganın yazılı olduğu tişörtlerini genel merkezin duvarına astıklarını ifade etti.

Yürüyüşleri süresince hiçbir CHP'li yöneticinin kendilerini aramadığını belirten Ünlü, "Genel merkezin önüne geldiğimizde de kimse bize 'neden buradasınız, niye yürüdünüz?' diye sormadı. Adalet yürüyüşü neden yapıldı o zaman, sadece kendileri için mi yaptılar? Bunu ciddi bir şekilde sorgulamak gerekir." diye konuştu.

Ali Ünlü, şöyle konuştu:

"16 gün boyunca güneşin altında adaleti aradık ama CHP'nin adalet anlayışı bize sessiz kaldı. Bize sağır oldular, kulaklarını kapattılar. Bize soranlar oluyor 'sendikanız nerede?', 'sendika sizin için ne yaptı?'. Ben de onlara şunu söylüyorum; 'Bizim sendikanın başı, CHP'den 2. bölgeden milletvekili adayıdır'. Bunun üstüne de daha birşey söylemek istemiyorum. Bizi hiçbir şekilde muhatap alan olmadı. Haberlerinin olmaması imkansız. Hiçbir şekilde tarafımıza dönüş yapılmadı."