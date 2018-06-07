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İşten çıkarılan işçilerin CHP Genel Merkezi'ne yürümesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 15:04 | Son Güncelleme

İZSU'dan çıkarıldığını iddia eden işçilerden Ali Ünlü: "16 gün boyunca güneşin altında biz adaleti aradık ama CHP'nin adalet anlayışı bize sessiz kaldı. İşçi, emekçi vurgularını yapan CHP öncelikle kendi belediyelerinde bunu sorgulamalı" - Serhan Korkmaz: "Bizi bir dinleyenin olacağını umuyorduk. İşçi üzerinden siyaset yapıyorsan, işçinin sorununu kendisinden dinleyeceksin"

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce (İZSU) işten çıkarıldıkları gerekçesiyle İzmir'den Ankara'ya yürüyen işçiler İzmir'e döndü.

İşçilerden Ali Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Herkes için adalet" sloganıyla 16 gün boyunca yaklaşık 585 kilometre yürüyerek CHP Genel Merkezi'ne ulaştıklarını, sloganın yazılı olduğu tişörtlerini genel merkezin duvarına astıklarını ifade etti.

Yürüyüşleri süresince hiçbir CHP'li yöneticinin kendilerini aramadığını belirten Ünlü, "Genel merkezin önüne geldiğimizde de kimse bize 'neden buradasınız, niye yürüdünüz?' diye sormadı. Adalet yürüyüşü neden yapıldı o zaman, sadece kendileri için mi yaptılar? Bunu ciddi bir şekilde sorgulamak gerekir." diye konuştu.

Ali Ünlü, şöyle konuştu:

"16 gün boyunca güneşin altında adaleti aradık ama CHP'nin adalet anlayışı bize sessiz kaldı. Bize sağır oldular, kulaklarını kapattılar. Bize soranlar oluyor 'sendikanız nerede?', 'sendika sizin için ne yaptı?'. Ben de onlara şunu söylüyorum; 'Bizim sendikanın başı, CHP'den 2. bölgeden milletvekili adayıdır'. Bunun üstüne de daha birşey söylemek istemiyorum. Bizi hiçbir şekilde muhatap alan olmadı. Haberlerinin olmaması imkansız. Hiçbir şekilde tarafımıza dönüş yapılmadı."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na da ulaşamadıklarını ileri süren Ünlü, "İşçi, emekçi vurgularını yapan CHP öncelikle kendi belediyelerinde bunu sorgulamalı. Aziz Kocaoğlu'na kimse karışamıyor, müdahale edemiyor, kimseyi dinlemiyor. Bunun adına ben açıkçası 'diktatörlük' diyorum. Sosyal demokrat belediye olarak kendilerini tanımlıyorlarsa, o zaman 'Burada işçi eylem yapıyor. 585 kilometre yol yürüyecek, hayırdır sıkıntı nedir?' diyen olmadı." dedi.

İşçilerden Serhan Korkmaz ise 16 gün yaya olarak zorlu bir etabı tamamlayarak Ankara'da CHP Genel Merkezi'ne ulaştıklarını belirterek, bu yolculuk süresince 3 çift ayakkabı değiştirdiğini söyledi.

Korkmaz, "Zor bir parkuru tamamladık. Bu yolculuğun sonunda bizi bir dinleyenin olacağını umuyorduk. Bizi problem yaşadığımız yöneticilerimize soruyorlar. Bunu yapanlar da işçi üzerinden siyaset yapmaya çalışanlar. İşçi üzerinden siyaset yapıyorsan, işçinin sorununu kendisinden dinleyeceksin." ifadelerini kullandı.

İZSU'daki iş akitlerinin haksız yere feshedildiğini öne süren 2 işçi, 21 Mayıs'ta İzmir Büyükşehir Belediyesi önünden CHP Genel Merkezi'ne gitmek için Ankara'ya yürüyüş başlatmıştı.

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CHP Genel Merkezi işçi izmir büyükşehir belediyesi İZSU yürüyüş

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