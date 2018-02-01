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İstifa eden AK Partili Başkan, kalp spazmı geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ | 01.02.2018 13:46 | Son Güncelleme

AK Parti Aydın İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğini dün sosyal medyadan duyuran Ahmet Ertürk, kalp spazmı geçirince hastaneye kaldırıldı. Ertürk, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

İstifa eden AK Partili Başkan, kalp spazmı geçirdi

Görevine geçen 10 Kasım’da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan, 22 ve 23. dönem Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk, sosyal medyadaki sayfasından dün yaptığı paylaşımla il başkanlığından istifa ettiğini açıkladı. AK Parti ilçe başkanlıklarının kongrelerinin tamamlanmasını beklemeden istifasını duyuran eski milletvekili Ertürk, paylaşımında, "Sağlık sebeplerim nedeniyle görevlendirilmiş olduğum il başkanlığından ayrılıyorum. Kamuoyuna saygılarımla arz ederim" dedi.

Bu istifanın ardından Aydın’daki AK Parti ilçe kongrelerinin de ertelendiği duyuruldu.

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Didim’de programı olan Ahmet Ertürk ise dün Nazilli’deki evine dönerken yolda fenalaştı. Yanındakilerin Söke’deki özel bir hastaneye götürdüğü Ertürk’ün, kalp spazmı geçirdiği öğrenildi. Sağlık durumu iyi olan Ertürk, tedavisi sonrası taburcu edildi. (DHA)

AKP’li başkanın istifası için ‘başörtüsü’ iddiası
AK Parti'de istifaların ardı arkası kesilmiyor. Şimdi de...
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Niye kalp krizi geciriyon... TEMEL KARAMOLLAOĞLU GERÇEK BİR FETO operasyonu yapılsa AKP nın yüzde 60 cezaevine girer.. diyor az bile soylemis AKP bitmeden feto bitmez!
Adam doğru söylemiş.Ama CHP bunun altından başka şeyler arar...
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