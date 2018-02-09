İstifa etmişti... Yeniden atandı

Geçen 10 Kasım’da, Cumhurbaşkanı tarafından AK Parti Aydın İl Başkanı olarak atanan 22’nci ve 23’üncü dönem Milletvekili Ahmet Ertürk’ün, 3’üncü ayını doldurmadan sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etmesinin ardından temayül yoklaması yapıldı. Temayül yoklaması sonucunda Nedim Kaplan, Mehmet Arkun, Ömer Özmen ve Cengiz Altıntaş Cumhurbaşkanlığı tarafından Ankara'ya çağrıldı.

Yapılan görüşmeler sonucunda Ömer Özmen, yaklaşık 3 ay önce bıraktığı görevine yeniden atandı.