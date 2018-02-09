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İstifa etmişti... Yeniden atandı

GÜNCEL HABERLERİ | 09.02.2018 00:31 | Son Güncelleme

AK Parti eski Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, görevden ayrıldıktan yaklaşık 3 ay sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden Aydın İl Başkanlığı’na atandı.

İstifa etmişti... Yeniden atandı

Geçen 10 Kasım’da, Cumhurbaşkanı tarafından AK Parti Aydın İl Başkanı olarak atanan 22’nci ve 23’üncü dönem Milletvekili Ahmet Ertürk’ün, 3’üncü ayını doldurmadan sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etmesinin ardından temayül yoklaması yapıldı. Temayül yoklaması sonucunda Nedim Kaplan, Mehmet Arkun, Ömer Özmen ve Cengiz Altıntaş Cumhurbaşkanlığı tarafından Ankara'ya çağrıldı.

ak parti-istifa-omer

Yapılan görüşmeler sonucunda Ömer Özmen, yaklaşık 3 ay önce bıraktığı görevine yeniden atandı.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti ömer özmen istifa erdoğan

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
in ali bin ali misali ????
bugün bin ali, yarın in ali. bu nasıl bir şey ya, uzaktan kumanda tööbe tööbe. şeref, haysiyet, izzet-i nefis, kişisel onur nerede gören var mı? kuzu gibi gidiyorlar kuzu gibi geliyorlar. meeee meeee
Adamları hiç olmazsa son 20 yılda bir seçim dahi kaybetmemiş biri atıyor. Ya CHPKK ya ne demeli? Blok listeler ile başarısızlığı kutluyorlar. hey gidi hey.
@yskacar pkk lılarla kimler görüştü kimler kırmızı halı serdi Türk halkı çok daha iyi bilmekte secim milletin taktiri her topluk laik olduğu yönetiçiler tarafından yönetilirmiş bizim toplumumuzada laik olan bu demekki Türk milleti seciyor şimdilik yarın secimide kaldırdık dediklerinde milletin seceneğide kalmayaçak padişahım çok yaşa milletin sectiği milletten korkarmı adam kendi partililerinin içinde yüzlerce kişiyle korunmaya gerek duyuyorsa vay ülkenin haline
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