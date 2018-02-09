İstifa etmişti... Yeniden atandı

Geçen 10 Kasım’da, Cumhurbaşkanı tarafından AK Parti Aydın İl Başkanı olarak atanan 22’nci ve 23’üncü dönem Milletvekili Ahmet Ertürk’ün, 3’üncü ayını doldurmadan sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etmesinin ardından temayül yoklaması yapıldı. Temayül yoklaması sonucunda Nedim Kaplan, Mehmet Arkun, Ömer Özmen ve Cengiz Altıntaş Cumhurbaşkanlığı tarafından Ankara'ya çağrıldı.
Yapılan görüşmeler sonucunda Ömer Özmen, yaklaşık 3 ay önce bıraktığı görevine yeniden atandı.
Rusya'dan çarpıcı iddia: 120 DEAŞ'lı PYD/PKK'ya katıldı
İrfan Değirmenci artık BirGün'de yazacağını açıkladı
New York Times ortaya çıkardı! Şirvan Derviş'in odasında Öcalan'ın fotoğrafı var...
Erdoğan, Papa ile görüşmek için bağış mı yaptı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın SP lideri ile görüşecek
Spotify, Türkiye ofisini kapatıyor
Çiçek gönderdi, 13 yerinden vuruldu
Dehşet 9 yıl sonra ortaya çıktı! Canlı canlı gömülmüş!
WhatsApp önemli bir özelliği test ediyor!
Kadın polise porno film şoku! Görüntüleri ortaya çıkınca...
Cesur seçim pişman etti
Yediğimiz gıdalar kanserin yayılma hızını etkileyebilir
Meral Akşener’den bomba transferler! Doğu’nun Başbuğ’u İYİ Parti'de
Kumaştan yapay akciğer yapacak
Okuyucu Yorumları 4 yorum