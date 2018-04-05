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İstifa ettiği iddia edilen Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 15:50 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek hakkındaki istifa iddialarına ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı. İstifa veya görevi bırakma sözcüklerini kullanmayan Şimşek, "Son nefesimize kadar Türkiyemiz için taş taş üstüne koyanlardan, millete hizmet yolunda yarışanlardan olmak için çaba harcamaya devam" ifadesini kullandı.

İstifa ettiği iddia edilen Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama!

Ankara'yı hareketlendiren istifa iddiası sonrası Mehmet Şimşek açıklama yaptı. Şimşek, attığı tweette şu ifadeleri kullandı:

"Yatırımcılarla bir dizi görüşme yapmak üzere az önce İstanbul'a vardım. Son nefesimize kadar güzel Türkiyemiz için taş üstüne taş koyanlardan, millete hizmet yolunda yarışanlardan olmak için çaba harcamaya devam…"

mehmet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuna açık olarak yaptığı ilk değerlendirmelerin ardından Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in istifasını Başbakan Binali Yıldırım'a ilettiği iddiaları Ankara kulislerinde konuşulmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise bugün Mehmet Şimşek'in istifa ettiği yönündeki iddiaların sorulması üzerine "Bu şu anda bir iddia. Bize gelen bir şey yok bununla ilgili" diye konuşmuştu.

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladıMehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı
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