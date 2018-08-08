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İstihbarat baskınını kimin yönettiği ortaya çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 06:16 | Son Güncelleme

15 Temmuz’da Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı’ndaki olaylarla ilgili iddianamede, binayı işgal eden FETÖ’cü polisleri cuntacı Mehmet Partigöç’ün yönettiği tespit edildi.

İstihbarat baskınını kimin yönettiği ortaya çıktı!

15 Temmuz darbe girişimi gecesi Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Daire Başkanlığı'nı ele geçirmeye giden FETÖ'cü polis amirlerinin, Genelkurmay Başkanlığı'nda ilişki kuracakları ismin Genelkurmay Personel Plan Yönetim Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç olduğu tespit edildi.

İddiaya göre; darbe girişiminin yönetici kadrosu olan 'Yurtta Sulh Konseyi'nin en önemli üyelerinden olan Partigöç, o gece Genelkurmay Karargahı'nda darbe girişimini yönetti. Eski daire çalışanı 36 kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen iddianamede o gece EGM İstihbarat Daire Başkanlığı'nda yakalanan eski EGM İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Gürsel Aktepe'nin tabletinden detaylar yer alıyor.

Buna göre; Aktepe'nin FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programları çıkan tabletine, o gece 23.09'da eski İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Timur Tecer tarafından "General Mehmet Partigöç tel 530 ... ...." şeklinde mesaj atıldı. Aktepe'ye ait Dell Venue 7 marka tablette FETÖ üyelerinin gizlice haberleştiği Eagle, Tango, Cryptnote, ByLock, Kakao Talk programlarına ulaşıldı. Eagle kayıtlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle uluslararası kamuoyunda hedef alınmasının istendiği belirlendi. Tanık Fatih Çiçek de 15 Temmuz gecesi gözaltına aldıkları Gürsel Aktepe, Lokman Kırcılı ve Zeki Taşkın'ın üzerlerinden çıkan tabletleri muhafaza altına aldıklarını söyledi.

'BÖCEKÇİ SEDAT'LA KALDIK' İDDİANAMADE

Gürsel Aktepe'nin polise verdiği ifadelerden alıntılar da var. İşte Aktepe'nin itirafları;

Tecer, Tango'dan darbeye destek verilmesi ve "General Mehmet" ile irtibata geçilmesi mesajı attı. Mayıs 2015'te hakkımda yakalama kararı çıkarıldı. Bu süreçte Lokman Kırcılı ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakanlığı sırasında çalışma ofislerine "böcek" olarak adlandırılan dinleme cihazlarının konulmasına ilişkin davada tutuklu yargılanan ve Sincan Cezaevi'nde bulunan Sedat Zavar'ın ailesinin görüş günlerinde kullanmak için kiraladıkları Eryaman'daki evde kaldık.

2009'da Lokman Kırcılı, Bülent Demirel, Yunus Yazar ile birlikte Pensilvanya'da Gülen'in yanında 2 gün kaldık. Meslekten atıldıktan sonra her ay Samanyolu Koleji öğretmeni Zübeyir kod isimli kişi tarafından bana 4 bin 500 TL ödeme yapıldı.

Kemalettin Özdemir, 2006 ve 2007'de emniyete bakan kısmın sorumluluğundan ayrıldı. Yerine Kozanlı Ömer lakaplı Osman Hilmi Özdil geldi. Kemalettin Özemir ile görüştüğümde bana "Herkesi kendimize düşman yapmayalım" dedi.

Özdemir, ayrıldıktan sonra onunla hareket etmeye başlayan Sabri Dilmaç, Fikret Salmaner ve Hanifi Avcı da ayrıldı.

(SABAH)

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15 Temmuz Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı darbe girişimi baskın Mehmet Partigöç

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