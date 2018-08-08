İstihbarat baskınını kimin yönettiği ortaya çıktı!

15 Temmuz darbe girişimi gecesi Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Daire Başkanlığı'nı ele geçirmeye giden FETÖ'cü polis amirlerinin, Genelkurmay Başkanlığı'nda ilişki kuracakları ismin Genelkurmay Personel Plan Yönetim Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç olduğu tespit edildi.

İddiaya göre; darbe girişiminin yönetici kadrosu olan 'Yurtta Sulh Konseyi'nin en önemli üyelerinden olan Partigöç, o gece Genelkurmay Karargahı'nda darbe girişimini yönetti. Eski daire çalışanı 36 kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen iddianamede o gece EGM İstihbarat Daire Başkanlığı'nda yakalanan eski EGM İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Gürsel Aktepe'nin tabletinden detaylar yer alıyor.

Buna göre; Aktepe'nin FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programları çıkan tabletine, o gece 23.09'da eski İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Timur Tecer tarafından "General Mehmet Partigöç tel 530 ... ...." şeklinde mesaj atıldı. Aktepe'ye ait Dell Venue 7 marka tablette FETÖ üyelerinin gizlice haberleştiği Eagle, Tango, Cryptnote, ByLock, Kakao Talk programlarına ulaşıldı. Eagle kayıtlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle uluslararası kamuoyunda hedef alınmasının istendiği belirlendi. Tanık Fatih Çiçek de 15 Temmuz gecesi gözaltına aldıkları Gürsel Aktepe, Lokman Kırcılı ve Zeki Taşkın'ın üzerlerinden çıkan tabletleri muhafaza altına aldıklarını söyledi.