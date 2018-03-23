İstihbarat geldi TSK harekete geçti! Sincar harekatı hamlesi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ( TSK) 20 Ocak’ta Afrin harekâtını başlatmasıyla birlikte psikolojik yıkım yaşayan terör örgütü PKK’nın, Kandil ve çevresindeki 17 kampta bulunan teröristleri parça parça Hakkâri ve Şırnak kırsalına sızdırmaya çalıştığı ortaya çıktı. Bölgedeki yerel istihbarat ağından gelen bilgiler de örgütün oldukça ciddi silahları bu sınır hattına yığma hazırlığı içinde olduğunu gösterdi. Bölge 12 askeri üssümüzün arka cephesi konumunda olduğu için acil önlem alınması gerekiyordu.

TERÖR ÖRGÜTÜNE IRAK’TA DA DARBE

Gazete Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre TSK, sınırımızın 7 kilometre ilerisinden Kandil-Sincar- Suriye hattına uzanan lojistik geçişleri önlemek üzere, mayıs sonu-haziran başında Irak-Suriye sınır hattındaki Sincar bölgesine düzenleyeceği operasyonları öne çekti. Örgütün Kandil ile lojistiğini sağlayan kamplara ‘önleyici müdahale konsepti çerçevesinde’ operasyon düzenlendi. Teröristlerinin “Girilemez” dediği yerlere girilen harekât, 11 Mart’ta başladı. Sözde bahar atılımı yapacağını, Afrin’in intikamını Şemdinli’de alacağını iddia eden terör örgütüne, bu sefer Irak’ta büyük darbe vuruldu.