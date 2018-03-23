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İstihbarat geldi TSK harekete geçti! Sincar harekatı hamlesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 05:50 | Son Güncelleme

Afrin’de yenilen PKK’nın, Irak’ta Kandil ve Sincar’daki 17 kampta olan üst düzey yöneticiler ile 2 bin teröristi Şemdinli ve Çukurca’ya sızdırma girişimine dair istihbaratla, TSK harekete geçti, Kandil-Sincar-Suriye hattındaki geçişlere karşı Sincar harekâtı öne alındı.

İstihbarat geldi TSK harekete geçti! Sincar harekatı hamlesi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ( TSK) 20 Ocak’ta Afrin harekâtını başlatmasıyla birlikte psikolojik yıkım yaşayan terör örgütü PKK’nın, Kandil ve çevresindeki 17 kampta bulunan teröristleri parça parça Hakkâri ve Şırnak kırsalına sızdırmaya çalıştığı ortaya çıktı. Bölgedeki yerel istihbarat ağından gelen bilgiler de örgütün oldukça ciddi silahları bu sınır hattına yığma hazırlığı içinde olduğunu gösterdi. Bölge 12 askeri üssümüzün arka cephesi konumunda olduğu için acil önlem alınması gerekiyordu.

TERÖR ÖRGÜTÜNE IRAK’TA DA DARBE

Gazete Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre TSK, sınırımızın 7 kilometre ilerisinden Kandil-Sincar- Suriye hattına uzanan lojistik geçişleri önlemek üzere, mayıs sonu-haziran başında Irak-Suriye sınır hattındaki Sincar bölgesine düzenleyeceği operasyonları öne çekti. Örgütün Kandil ile lojistiğini sağlayan kamplara ‘önleyici müdahale konsepti çerçevesinde’ operasyon düzenlendi. Teröristlerinin “Girilemez” dediği yerlere girilen harekât, 11 Mart’ta başladı. Sözde bahar atılımı yapacağını, Afrin’in intikamını Şemdinli’de alacağını iddia eden terör örgütüne, bu sefer Irak’ta büyük darbe vuruldu.

2 BİN 100 TERÖRİSTİ SIZDIRACAKLARDI

Kandil ve Sincar bölgesindeki 17 kamptan Şemdinli ve Çukurca bölgelerine saldırı yapmak için 22 Ocak’tan bu yana 2 bin 100 teröristi kaydırmak üzere harekete geçen örgütün 11 üst düzey yöneticisinin ise TSK’nın operasyonuyla Hakurk’un gerisine çekildiği öğrenildi.

Yatay düzlemde yer yer 12 ilâ 16 kilometre derinliğe giren TSK, sınırımızın yanı başında 2 büyük kamp ve 9 önemli kritik üst geçiş noktası belirledi. Bu kamplardan 2’si, örgütün Türkiye’ye geçişinde yoğun kullandığı kamplar durumundaydı. PKK’lı teröristlerin yoğunlaştığı Hakurk ve Kani Reş kamplarının yanı sıra 9 üs bölgesinde yoğunlaşan operasyonlarda dün 5 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece 12 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 55’e ulaştı. Operasyonla, Sincar’dan Kandil’e uzanan PKK’nın lojistik hattı tamamen devre dışı bırakılacak.

Sessiz sedasız operasyon başlatıldıSessiz sedasız operasyon başlatıldı
Afrin'de 100 kişilik fedai grubu!Afrin'de 100 kişilik fedai grubu!
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Anahtar Kelimeler:
Afrin PKK Sincar TSK Sincar harekâtı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Kürtler bölünüpte kürdistan hayali içerisinde yaşarken bu gerçekleştiği vakit batıdaki Kürtlerin akıbeti ne olacak farkında değiller mi bu katliama dönüşür ve tarih ölümü göze almış bir Türk ten daha tehlikeli silahın yapılamayacağını defalarca kez yazacaktır
çırpınsınlar bakalım nereye kadar
kurdistan kurulursa;ortacagdaki cadi avi gibi batida kürt avi başlar
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