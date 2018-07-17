HABER

"İstihbaratın Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği raporlarını kabul ediyorum"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 22:28 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine karıştığı iddialarına inanmadığı yönündeki sözlerinin yanlış anlaşıldığını savundu - Trump: "İstihbarat örgütlerinin Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönündeki raporları kabul ediyorum"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Trump, istihbarat örgütlerinin Rusya'nın ABD seçimlerine müdahil olduğu yönündeki raporlarını kabul ettiğini söyledi.

Trump, Beyaz Saray'da konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le düzenlediği ortak basın toplantısında, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine karıştığı iddialarına inanmadığı yönündeki sözlerinin yanlış anlaşıldığını savundu.

İfadelerinin daha fazla açıklamaya ihtiyaç duyduğunu kaydeden Trump, "Neden Rusya olduğunu düşüneyim ki" sözlerini kaydetmesine rağmen amacının "Neden Rusya olduğunu düşünmeyeyim ki" söylemek olduğunu belirtti.

Trump, "İstihbarat örgütlerinin, Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönündeki raporları kabul ediyorum." ifadesini kullandı.

Trump ile Putin'in, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya geldiği zirve ABD'de Kongre ve medya tarafından sert dille eleştirilmişti.

Brüksel ve Londra temaslarının ardında Putin ile bir araya gelmek üzere Helsinki'ye geçen Trump, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine karıştığı iddialarına inanmadığını söylemişti.

PARTNERTarih belli oldu! Ve geri sayım başladıTarih belli oldu! Ve geri sayım başladı
Gümüşhane'de sıcak temas! Çembere alınan teröristler ile askerler arasında çatışma çıktı!Gümüşhane'de sıcak temas! Çembere alınan teröristler ile askerler arasında çatışma çıktı!
Havada büyük panik! Türk Hava Yolları uçağı Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı!Havada büyük panik! Türk Hava Yolları uçağı Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Rusya Trump

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji İstanbul için uyarmıştı! Silivri'de sağanak ve fırtınada ağaçlar devrildi

Meteoroloji İstanbul için uyarmıştı! Silivri'de sağanak ve fırtınada ağaçlar devrildi

'Bedelli askerlik' detaylarını açıklayan Bülent Turan'ın telefonları kilitlendi

'Bedelli askerlik' detaylarını açıklayan Bülent Turan'ın telefonları kilitlendi

Türkiye sınırındaki Haseke bölgesine askeri uçak düştü! Uçağın kime ait olduğu bilinmiyor!

Türkiye sınırındaki Haseke bölgesine askeri uçak düştü! Uçağın kime ait olduğu bilinmiyor!

Gümüşhane'de sıcak temas! Çembere alınan teröristler ile askerler arasında çatışma çıktı!

Gümüşhane'de sıcak temas! Çembere alınan teröristler ile askerler arasında çatışma çıktı!

Havada büyük panik! Türk Hava Yolları uçağı Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı!

Havada büyük panik! Türk Hava Yolları uçağı Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı!

ABD Başkanı Donald Trump'tan Rusya itirafı: Kabul ediyorum

ABD Başkanı Donald Trump'tan Rusya itirafı: Kabul ediyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.