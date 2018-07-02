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"İstikbal Harbiye Açıkhava Konserleri"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 15:10 | Son Güncelleme

"İstikbal Harbiye Açıkhava Konserleri"

İSTANBUL (AA) - Atlantis organizasyonuyla düzenlenen "İstikbal Harbiye Açıkhava Konserleri", Ağustos ayında müzikseverlerle buluşacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, programın açılışı 2 Ağustos'ta Kenan Doğulu konseri ile başlayacak.

Program kapsamında 3 Ağustos'ta Mark Eliyahu, 4 Ağustos'da Athena, 5 Ağustos'da İranlı ünlü sanatçı Mohsen Namjoo sahne alacak.

Ağustos ayının ikinci haftasında ise 6 Ağustos'ta "Yoldan Çıkan Oyun", adlı tiyatro oyunu ilk kez Açıkhava Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

Oyunda, Sarp Apak, Öner Erkan, Defne Koldaş, Pelin Ermiş, Haki Biçici, Baran Güler, Kubilay, Çamlıdağ, Gökçen Gökçebağ rol alıyor.

Programda ayrıca 7 Ağustos'ta Mehmet Ergen'in yönetiminde Zorlu PSM Prodüksiyonu ile "Damdaki Kemancı" adlı müzikal sahnelenecek.

Şarkıcı Edis 8 Ağustos'ta, MFÖ 9 Ağustos'ta, Teoman 10 Ağustos'ta, Şebnem Ferah 11 Ağustos'ta, Yalın 12 Ağustos'ta, Ferhat Göçer ise 15 Ağustos'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle bir araya gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
İstikbal Harbiye Açıkhava Konserleri

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