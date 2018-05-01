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- İSTİKLAL CADDESİ'NDE 1 MAYIS SESSİZLİĞİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 09:07 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Yüksel KOÇ-Özgür KUMANOVALI-İSTANBUL DHA  1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle polis İstiklal Caddesi'nde geniş güvenlik önlemli aldı.

Haber-Kamera: Yüksel KOÇ-Özgür KUMANOVALI-İSTANBUL DHA
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle polis İstiklal Caddesi'nde geniş güvenlik önlemli aldı. İstiklal Caddesi'ne çıkan ara yollar bariyerlerle kapatıldı. Polisin bekleyişi devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
-İstiklal Caddesi
-Kapalı yollar
-Polisin önlemleri
-Detaylar

01.05.2018 - 08.31 Haber Kodu : 180501015

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