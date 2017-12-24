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İstiklal Caddesi'nde izdiham! Adım atacak yer kalmadı

GÜNCEL HABERLERİ | 24.12.2017 17:08 | Son Güncelleme 8 saat önce

Taksim İstiklal Caddesi’ne güneşin yüzünü göstermesiyle çok sayıda vatandaşın gelmesi insan seline neden oldu.

İstiklal Caddesi'nde izdiham! Adım atacak yer kalmadı

Kış günü güneşin yüzünü göstermesiyle insanlar İstiklal Caddesi'ne akın etti. Caddede adeta izdiham yaşanırken, insanlar yürümekte zorluk çekti. Çalışmaların devam ettiği caddenin neredeyse her noktasında yoğunluk yaşandı.

Adeta izdiham yaşanırken, vatandaşların Taksim Meydanı'na ulaşmak için gösterdiği çaba ve oluşan kalabalık ilginç görüntüler oluşturdu.

Aileleriyle birlikte pazar tatillerini deniz kenarı ve parklarda geçirmeyi tercih eden vatandaşlar ise, güneşli havada yürüyüş yaptı. Deniz kenarına yürüyüş yapmaya geldiğini söyleyen Sezer Bozyer, “İşten güçten bir türlü fırsat bulamadık. Bugün de pazar günü, hava güzel, biz de dışarıya çıkalım dedik. Yazdan kalma bir gün. Geçen hafta soğuk geçti” dedi.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
B.k var istanbulda dolușun birbirinizi yeyin
@vatanperver6108 Aynen katılıyorum. Gidin memlekette yer varsa, tavuk besleyin, inek besleyin...doğal bir yaşam sürün. Nedir bu İstiklal Caddesi merakı!
İstanbul'u terkettim, mutluyum ve huzurluyum.
en az 3 cocuk buda yetmez mülteciler yakında adım atacak yer kalmayacak ülkenin içine ettiler sonunda allah belanızı versin
Ne var bu istiklal caddesinde be kardeşim bu millet te bir tuhaf yani
Hava güzel. Pazar. Ve bu gece noel. Bütün hıristiyanlar hediye alışverişinde.
gelmeyin artık gelmeyin.defolun gidin memleketinize
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