HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İstiklal Caddesi'nde metrelerce bilet kuyruğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 13:44 | Son Güncelleme

ŞAMPİYONLUĞUNU ilan eden Galatasaray’ın akşamki kutlamalarına katılmak için taraftarlar sabah erken saatlerde bilet satış noktalarına akın etti.

İstiklal Caddesi'nde metrelerce bilet kuyruğu

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) ŞAMPİYONLUĞUNU ilan eden Galatasaray’ın akşamki kutlamalarına katılmak için taraftarlar sabah erken saatlerde bilet satış noktalarına akın etti. Bilet almak isteyen taraftarlar İstiklal Caddesi'nde uzun kuyruklar oluşturdu.

METRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Galatasaray taraftarları Türk Telekom Stadyumu'nda bu akşam 19.05'te yapılacak olan kutlamalara katılmak için sabah saatlerinde GSStore'larda bilet kuyruğuna girdi. Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan GSStore önünde ise metrelerce kuyruk oluştu. İstiklal Caddesi Mis Sokak girişinde bulunan mağazanın önünde başlayan kuyruk Fransız Konsolosluk binasına kadar ulaştı.

BİLETLER 30 İLE 100 TL ARASINDA

Sarı kırmızılı kulüp, Galatasaray taraftarlarının törene katılabilmesi için bilet fiyatlarının 30 ila 100 TL arasında olacağını duyurdu.
Uzun kuyruğa rağmen sabahın erken saatlerinde bekleyeceğini belirten Galatasaray taraftarı Doğukan Nihat Olgun, “Şampiyonluk biletleri için saat 10.00'dan beri bekliyorum. Fiyatlar 30 ile 100 lira arasında. Yoğun talep var burada çok sıra var. Bizde heyecanla sıranın bize gelmesini bekliyoruz. İnşallah bu akşam statta olmayı düşünüyoruz" dedi.

Bilet kuyruğunda bekleyen Kerem Köse, “ 11.30 dan beri bekliyorum. Stad bugün tam olarak dolacak. Hile olmadan hakkettik kazandık. Çok mutluyum" dedi. Esma Gizem ise “Kutlamalar için bilet bekliyoruz. Kuyruk uzun ama biz sonuna kadar bekleyeceğiz. İnşallah stadyuma gireceğiz" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

İstiklal Caddesi'nde metrelerce bilet kuyruğuİstiklal Caddesi'nde metrelerce bilet kuyruğuİstiklal Caddesi'nde metrelerce bilet kuyruğuİstiklal Caddesi'nde metrelerce bilet kuyruğu

PARTNERŞaşırtan dilencilerŞaşırtan dilenciler
Uçuruma yuvarlanan inek için validen talimatUçuruma yuvarlanan inek için validen talimat
Utku Berat'ın krizleri, epilepsi pili sayesinde sona erdiUtku Berat'ın krizleri, epilepsi pili sayesinde sona erdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski AKP’li Abdüllatif Şener’den flaş Erdoğan açıklaması: İktidar için her şeyi yapar

Eski AKP’li Abdüllatif Şener’den flaş Erdoğan açıklaması: İktidar için her şeyi yapar

HEPAR Genel Başkanı Osman Pamukoğlu’ndan 24 Haziran seçimleriyle ilgili flaş açıklama! HEPAR kimi destekliyor?

HEPAR Genel Başkanı Osman Pamukoğlu’ndan 24 Haziran seçimleriyle ilgili flaş açıklama! HEPAR kimi destekliyor?

Acun Ilıcalı'dan Turabi'ye: Diskalifiye olsan...

Acun Ilıcalı'dan Turabi'ye: Diskalifiye olsan...

Yeşilçam oyuncusu Kazım Aktan yangında hayatını kaybetti

Yeşilçam oyuncusu Kazım Aktan yangında hayatını kaybetti

Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı

Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı

Ahmet Takan yazdı: Başdanışman Erdoğan'dan fena fırça yedi

Ahmet Takan yazdı: Başdanışman Erdoğan'dan fena fırça yedi

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti milletvekili listesiyle ilgili çarpıcı açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti milletvekili listesiyle ilgili çarpıcı açıklama

Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı! İstihbarat birimleri harekete geçti

Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı! İstihbarat birimleri harekete geçti

CHP'li başkandan, AK Parti ilçe başkanının ödül vermesine tepki! Alanı terk etti!

CHP'li başkandan, AK Parti ilçe başkanının ödül vermesine tepki! Alanı terk etti!

Atatürk anıtındaki HDP ve CHP çelengini parçaladı!

Atatürk anıtındaki HDP ve CHP çelengini parçaladı!

Süleyman Çakır Yenikapı mitingi dönüşünde böyle görüntülendi

Süleyman Çakır Yenikapı mitingi dönüşünde böyle görüntülendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ali Eyüboğlu yazdı... Muharrem İnce'nin konuk olduğu 'Liderler Fox'ta programıyla ilgili dikkat çeken ayrıntı!

Ali Eyüboğlu yazdı... Muharrem İnce'nin konuk olduğu 'Liderler Fox'ta programıyla ilgili dikkat çeken ayrıntı!

Kazım Aktan kimdir? Kazım Aktan, yangında feci şekilde can verdi!

Kazım Aktan kimdir? Kazım Aktan, yangında feci şekilde can verdi!

FETÖ soruşturmasında şok iddia: FETÖ imamı kıyametten önceki son şahsiyetin Hava Kuvvetleri'nden olacağını söyledi

FETÖ soruşturmasında şok iddia: FETÖ imamı kıyametten önceki son şahsiyetin Hava Kuvvetleri'nden olacağını söyledi

TEM'de dehşet anları! İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

TEM'de dehşet anları! İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

Nagehan Alçı yazdı: Zihniyet olarak Ahmet Hakan ile Barış Atay arasında fark yok

Nagehan Alçı yazdı: Zihniyet olarak Ahmet Hakan ile Barış Atay arasında fark yok

Kahraman pilot 20 yıl sonra anlattı: Bombayı kokpit camından attım

Kahraman pilot 20 yıl sonra anlattı: Bombayı kokpit camından attım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.