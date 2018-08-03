İstiklal Caddesi'ndeki silahlı kavga güvenlik kamerasında

- KURŞUNLAR ÇEVREDEKİ İŞYERLERİNİN CAMLARINA İSABET ETTİ

Haber-Kamera: Hakan KAYA - Ertan KILIÇ - Ozan URAL - Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL DHA

İstiklal Caddesi'nde bulundan bir eğlence mekanına gelen eli silahlı bir kişi kapıda bekleye 2 görevliye ateş açtı. Açılan ateş sonucu 2 görevli yaralanırken saldırgan koşarak olay yerinden kaçtı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı

Olay Beyoğlu İstiklal Caddesinde saat 06.00 sıralarında bir eğlence mekanını önünde meydana geldi. Eğlence mekanına gelen eli silahlı bir kişi kapıda bekleyen 2 korumaya ateş açtı. Olayda 2 koruma yaralanırken silahlı kişi ise kaçarak uzaklaştı. Hastaneye kaldırılan 2 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ÇEVREDEKİ DÜKKANLARIN CAMLARINA KURŞUN İSABET ETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yapılan çalışmalarda yerde bir çok kovan bulunurken, çevdere bulunan dükkanların camlarına da kurşun geldiği görüldü.

Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından 2 kişiyi yaralayan saldırgan polis tarafından her yerde aranıyor.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan olay yanı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde eli silahlı kişi eğlence mekanının olduğu yere gidiyor. Silahını ateşleyen kişi ardından koşarak olay yerinden uzaklaşıyor. Silahla yaralanan 2 kişinin daha sonra taksiye binerek uzaklaştığı görülüyor.

