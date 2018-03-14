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İstiklal Marşı değişiyor mu? Erdoğan'ın sözlerine Akşener'den tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 21:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'En büyük üzüntüm bu emsalsiz marşın (İstiklal Marşı) hakiki manasını yüreklere nakşedecek bir bestenin bulunamamış olmasıdır' ifadelerine İstiklal Marşı değişiyor mu sorusunu akıllara getirdi. Erdoğan'ın sözlerine Meral Akşener'den tepki geldi.

İstiklal Marşı değişiyor mu? Erdoğan'ın sözlerine Akşener'den tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 46. Muhtarlar Toplantısı’nda İstiklal Marşı’na ilişkin ilginç bir çıkışta bulundu. “En büyük üzüntüm bu emsalsiz marşın (İstiklal Marşı) hakiki manasını yüreklere nakşedecek bir bestenin bulunamamış olmasıdır.” ifadelerini kullanan Erdoğan, İstiklal Marşı’nın yeniden bestelenmesi gerektiği mesajını verdi. “O beste ile güftenin birbirini tamamlaması çok önemlidir” diyen Erdoğan “Burada bestekarlara büyük iş düşüyor. Temenni ediyoruz ki o da çıkar” dedi.

MERAL AKŞENER: LAF ETTİ BAL KABAĞI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, isim vermeden sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Akşener, #İstiklalMarşımaDokunma hashtag’ıyla “Baktı güncelleme lafı ayağına dolandı şimdi de beste yapmaya heves etti. Esas güncellenmesi gereken kafaları. Anadolu’da buna laf etti bal kabağı derler!” ifadelerini kullandı.

asasaa

Erdoğan: Temenni ederim ki, Afrin akşama kadar düşmüş olurErdoğan: Temenni ederim ki, Afrin akşama kadar düşmüş olur
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Okuyucu Yorumları 126 yorum
Sayın RTE inan Turkiyenin yarısı seni her saniye tv lerde görmekten bıktı.Bir de bir dediğin bir dediğini tutmuyor.Dün islam da reform dedin,sabah afrin,öglen baska bir sey,ikin di istiklal marşı.ltf biraz istrahat et .yetti gayrı.
@topaltilki.89 kılıcdar var. onu izlersiniz. hem eglenceli adam :D
Sayın Reisimizden bu kadar neden rahatsız oluyorsunuz.Sezer gibi doku uyuşmazı VASAT C.başkanları sizi ćok mu Tatmin ediyordu?O zamanlar kitap fırlatıp dolar 3 katına çıkınca bile ot gibi gıkınız çıkmazdı...
@topaltilki.89 en azından kılıçdaroğlu dürüst
KENDİNİ MİLLİ İLAN EDENLER MİLLİ OLAN HERSEYİ YOKEDİYOR UYANIN
@azizbastas reisinizden çok ama çok rahatsız oluyoruz
@topaltilki.89 sezer gibisi gelmez bir daha adam diesel araba gibiydi az yakıyordu
@azizbastas Şuan dolar 3.88 kitap felanda fırlatan olmadı bilmem farkında mısın :))))
@topaltilki.89 şimdide saman fiyatları yüksekdikçe koyunların gıkı çıkmıyor.
@azizbastas sen bu ülkede mi yaşıyorsun...
Milli Marşımız tüm ulusların milli marşından daha coşkulu ve daha anlamlıdır. Sözler muhteşem beste muhteşem. Atatürkçü olduk. Bozkurt olduk...Şimdi Milli marşımızın bestesi 'En büyük üzüntümüz oldu. ''Güncelleme'' farklı bir yöne gidiyor gibi. Umarım anket sonuçları o kadar vahim değil.
@uyurgezer33 O beste; 94 yılın Milli ruhu, Milli duygularıyla, Milli Marşın her kelimesiyle bütünleşti. O bestede Kurtuluş savaşı yıllarının kokusu var. 1920 li, 1930 lu yılların, Atatürk'ün izi var. Cumhuriyet tarihinin izi var. istiklal Marşı artık güfte ve bestesiyle bir bütündür. Değişmemeli.
@uyurgezer33 Son Söz: İstiklal Marşı 80 milyon insanımızın gururla benimsediği marşımızdır. Halkın bir kesiminin hoşnut olmayacağı ve kabul etmeyeceği değişiklik tehlikeli sonuç doğurur. Yani % 5 beğenmezse bu iki milyona yakın vatandaşın milli birliğin temel taşlarından birine muhalif olması demektir. Dikkat!
Valla İstiklal Marşı'mızın hakiki manası,benim yüreğime nakşediyor...Nakşetmeyenler düşünsün ne diyelim.Allah bir daha İstiklal Marşı yazdırmak zorunda bırakmasın inşallah...
maşallah maşallah önü alınamıyor islam güncellemesi..istiklal marşı bestesinin değişmesi..800 muhalif gazeteci..ohal..tek adamlık..kuvvetler ayrılığı nin kalkması..devlet fabrikalarının satılması..EE ne kaldı türkiyenin değeri?? değerlerine el uzatılmasına izin veren kedisine yerli milli ittifak diyenlerin sessizliği..dilsiz seytanliktir benim nezlimde
Ne büyüttünüz be kardeşim. İstiklal marşının ilk bestesi bugünkü beste mi sanıyorsunuz! Marşın sözlerine dokunmaktan bahsetmiyor C. Başkanımız sadece daha iyi bir beste yapılabilir diyor.
eğer benim ülkem marşıyla alt üst edenin haın olduğunu belirtmek isterim
bu ülkede bazı Yüzsüzler İstiklal marşımızı ilahi müzik eşliğinde söylüyorlar bu ne densizlik allah bunları bildiği gibi yapsın
bu Abla tam provokatör işi gücü yalan dolan iftira üzerinden birşeyle yapmaya çalışmak Bütün Müzik otoriteleri bilir ve bunu Yıllardır Atatürükçü Kemalist Müzisyenlerde dahil herkeste söylüyor İstiklal Marşı nın Sözlerine uyumlu bir Bestesi yok! Doğru düzgün söyleyebilmek için Müzik bilgisi gerektiren Zor bir beste halbuki Milli Marş dediğin 5 yaşındaki çocuğun bile Rahatça söyleyebileceği şekilde olmalı
@palermo544 5 yaşında ki çocuk rahatça soyleyebiliyor,sen soyleyemiyorsan problem kafatasında olmalı.
@palermo544 kim ne zaman söylemiş belgele bakalım.palermo sen varya tam bir aktrolsun.
hadi ordan tayipçi palermo544 hadi yandan.
@stastemir istiklal Marşı Palermolara hitap etmez.
sen nasıl bir hainsin ki marş dil uzatirsin feto bile Bolu şekil de cesaret edemez Ermeni tohumları sizi ak Ermeni tohumları...
mecidiye,reşadiye,mahmudiye her padişah için marş bestelenirdi.recebiye mi istiyorsunuz?Demokratik,lâik türkiye cumhuriyeti sandığınızın aksine dimdik ayaktadır.
@palermo544 sen o zaman asla milli marşı okumamışsın gidin bu ülkeden yeterin artık haram olsun verdiğimiz oylar
HEMEN SAZAN GİBİ TAKILDIN OLTAYA REİS İSTİKLAL MARŞINI DEGİŞTİRELİM DEMİYO BU İNCELİGİ ANLAYAMADIN İŞDE BU GÜFDEYE BESDECİ ÇIKMADI DİYO BU İNCELİGİ ANLASAN ERDOGANIN YERİNDE SEN OLURDUN İŞDE BUNU ANLAMADIGINIZ İÇİNDE İKTİDAR YÜZÜ GÖREMİCEKSİNİZ İŞDEEEEEEEEE
@kasirga_mc38 sen nerenden anlıyon merak ettim.hani bi ara T.C.ler kalktıydı ya en güzel örnek.
Şunun uslubuna bakın..sokak ağzı ile ne kadar çirkin oluyor.boş ve gereksiz bir siyasetçi..Allah aşkına sana oy veren neden verecek?
@s.hazir en azından hırsız değil
T.C yi kaldır andımızı kaldır milli marşı değiştir eee hani nerede vatanseverlik milliyetçilik????
@maslan_1980_giphi lan hepsi palavra bide bozkurt işareti yapmıyomu kahraluyorum valla.
helal ablaların bidenesi
Ufak at Meral seçim yaklaşıyor ya sen nasıl sağ partisin utanmadan sol la birleşiyor sun
O harika istiklal marşında neler söyleniyor anlaşılmasın diye yapılmış bir beste. Bencede bir an önce değişmeli
kimse şeker fabrikalarını niye satıyorsunuz, hani ekonomi büyüyordu, hani imf ye borç verecek duruma gelmiştik...bunları sormasınlar diye gündem değiştirme oeşindeler. şeytan bunları görse salavat getirir. amerikan uşağı akp
Sen emret mısıroglu bestelesin. Yada barzani bestelesin. Olmazsa apo bestelesin. Şivan perver bestelesin megri megriyide eklesin. Sen emret. Türklük, istiklal marşı din. Yakında ezanda rahatsız eder düşünüyorum. Bekleyip görecegiz
kısacası eskaza Başkan olursa neler yapacağının belirtsidir.Allah muhafaza.
YERLİ VE MİLLİ CB TAYYİP BİR BU KALMIŞTI EL ATMADIĞIN.KURAN GÜNCELLEMESİ OLAYINDAN SONRA GÜNDEM DEĞİŞTİRMEK TEN BAŞKA BİRŞEY DEĞİL. İSTİKLAL MARŞINI DEĞİLDE SİZİ DEĞİŞMEK LAZIM.
"larda yüzen alsancak.. nimilletimin dir o benim milletimindir ancak.." Evet marşın sözleri şahane , ötesi yok.Ama bestesi iğrenç ötesi..Meral ablam marşla kimsenin alıp veremediği yok.Bi bak bu sözlere bu beste gidiyor mu ?
yok artık ebesinin nikahı. oldu olacak hepimizin adını kimliğinide değiştir. zaten bekliyoruz yakında zorunuza giden TÜRK kelimesini de değiştirmek için bi tarafınızı yırtacaksınız.
yürü atarlı teyzem chp senin kadar muhalefet yapamıyor
Ruha dokunmasından korkmuş olacakki bu abd ve fetö artığı yaygara yapıyor, kim takar parti daha olmamış çakma atenayı,
bahçeli sus pus hayret
Yakın Türkiyenin isminide değiştirir TürkiArap Cumhuriyeti olur. Zaten kolunu sallasana araba değiyor ülkede.
İstiklal marşı bile dokunuyor.. varın tek adamlığın getirisini hesaplayın...
yahu hatun senin başka işin yokmu, herşeye maydanoz olacağına proje üret proje laf yetiştirme değil...
bu ülkeyi karıştırmak için elinizden ne geldiyse yaptınız, amacınız milleti sokağa döküp kaos yaratmak, yüce rabbim sizi nasıl biliyorsa öyle yapsın
işmi şimdi bu ne alaka yani 5 nesildir söylenen marşımız valla biz çok sewiyoruz tüylerimiz diken diken oluyor okurken. amiyane laf etmiyeyim diycem ama hakikaten saçmalık
İSTİKLAL MARŞI DEĞİŞMEZ! DE-ĞİŞ-Tİ-Rİ LE-MEZ !!!!!!!!!!!!!!!!
bizim gönlümüzde, değilse o sizden kaynaklanıyor bestesinden değil.
İhanette sınır yokmuş... dün T.C kısaltması bu gün amdımız.. yarın istiklal marşımız... artık ulusal marş diye arabın yalellellisi çalınırsa şaşırmayın... zira araptan daha arabi olmak için adeta ruhlarını veriyorlar..
Marşıma; DOKUNMA...
teyze senin kafan basmaz,,,C. BAŞKANININ nedemek istediğine,,sende o kafa YOKKK,,,
Andımız nerede? Bunu da yok edeceklerdir. Sesiniz çıkmayacak. Afrin ile uyutuluyoruz. Allah askerimizi korusun. Amin.
@ogurismail Sadece bestesinden bahsedildi istiklal marşımızı değiştirmekten bahsedilmedi. Ne kadar kötü niyetlisiniz.
@trueagle sendede var haunluk
@trueagle cb ne anlar besteden yav
kıbleyi de değiştirecek miyiz
seninde suyun ısındı rte
Çok doğru. İlk defa doğru bir şey söylemiş bu konularda. Ne biçim saçma bestemiz var. Korkma sönmez bu şafak Larda yüzen alsancak
bu adam kendini ne zannediyor allah aşkına ülkenin cumhurbaşkanı değil sahibi sanki biz halk piyonlarız şah tayyip vezir binali kaleler fil ve at diğer bakanlar fakat siz bu oyunda hamlelerinizi artık yanlış yapıyosunuz size sesleniyorum tayyip bey artık metal yorgunusunuz ve emekli olma vaktinizin geldiğini düşünüyorum size iyi bir tatil şart bu ülkenin istiklal marşını değiştirmek değil bestesini değiştirmek bile bu halkın galyana gelmesinde fitil ucu olur
istiklal marşının değişeceğini kim söyledi her konuşmadan birşey çıkarmak moda olsu herhaldeş herşey bitti istiklal marşımı kaldı. ha istiklal marşı değişti ha bayrak değişti ikiside aynı bence. öyle birşey yok abartılmış bir laftan öteye birsey değil.
MARŞI DEĞİL SEN KENDİNE BİR AYAR VER RTE ARTIK YAVAŞ YAVAŞ YOLDAN ÇIKMAYA BAŞLADIN FARKINDAMISIN MİLLETİN AYARLARIYLA OYNAMASAN DERİM TARİH YAZILMIŞ MARŞ YAPILMIŞ TARİHLERLE OYNAMA RTE BU TARİH ÜLKEME YETER MARŞIMIZLA OYNAMAK İSTEYEN TÜRKİYE CUMHURİYETİNİ HARİTADAN SİLMESİ GEREK KİMSE HAİNLİK YAPMASIN SOKAKLARA ÇIKIP SENİ KURTARAN HALK SENİ ALMASINI BİLİR RTE BUNU UNUTMA KARŞIMIZA KİM ÇIKARSA ÇIKSIN ÇIKANLAR NE YAPTIYSA ÇIKACAKLARDA FAZLASINI YAPAMAZ ASKER NE POLİS ÖNCEKİLER FETOCU İDİ ŞİMDİKİLERDE RTE CI OLSA GENE FARKETMEZ HALK OLARAK GENE SİLER SÜPÜRÜRÜZ MARŞDAN MEHTERDEN UZAK DUR RTE
vallaha ben okurken içim titriyor bu kadar adam benim içim titriyor dediğine göre sorun bu lafları ortaya atanda önce kendinize bakın siz
Tayip Erdoğan suni gazilik peşinde Afrinde 2-3 bomba atınca Aksarayda oturarak kendide savaştığını zannediyor Sn Cumhurbaşkanı tarih kendi kendini yazmaz tarih gercek kahramanları yazar..
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