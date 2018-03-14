İstiklal Marşı değişiyor mu? Erdoğan'ın sözlerine Akşener'den tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 46. Muhtarlar Toplantısı’nda İstiklal Marşı’na ilişkin ilginç bir çıkışta bulundu. “En büyük üzüntüm bu emsalsiz marşın (İstiklal Marşı) hakiki manasını yüreklere nakşedecek bir bestenin bulunamamış olmasıdır.” ifadelerini kullanan Erdoğan, İstiklal Marşı’nın yeniden bestelenmesi gerektiği mesajını verdi. “O beste ile güftenin birbirini tamamlaması çok önemlidir” diyen Erdoğan “Burada bestekarlara büyük iş düşüyor. Temenni ediyoruz ki o da çıkar” dedi.
MERAL AKŞENER: LAF ETTİ BAL KABAĞI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, isim vermeden sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Akşener, #İstiklalMarşımaDokunma hashtag’ıyla “Baktı güncelleme lafı ayağına dolandı şimdi de beste yapmaya heves etti. Esas güncellenmesi gereken kafaları. Anadolu’da buna laf etti bal kabağı derler!” ifadelerini kullandı.
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