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İstiklal Marşı ile ilgili sözleri salonu boşalttırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 09:42 | Son Güncelleme

Akit yazarı Abdürrahim Dilipak'ın İstiklal Marşı ile ilgili söylediği "Her yerde İstiklal Marşı okunmaz!" sözleri büyük tepki çekti. Kendisini protesto edip salonu terk edenlerin arkasından konuşan Dilipak, "Bırakın gitsinler. Birileri nasıl cennete gidecek? Birileri cehenneme nasıl gidecek? Cehennemin dibine kadar yolları var" dedi.

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Adana'da Ceyhan Belediyesi tarafından düzenlenen “27 Nisan E-Muhtırası ve Afrin Harakatı” konulu konferansa katıldı. Murat Göğebakan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konferansa, Dilipak'ın İstiklal Marşı okunduğu sırada sergilediği tavırlar damga vurdu.

DİLİPAK: “HER YERDE İSTİKLAL MARŞI OKUNMAZ”

Kuran-ı Kerim okunmasının ardından Atatürk ve şehitler için İstiklal Marşı’nın okunmasını talep eden gruba Dilipak, “Her yerde İstiklal Marşı okunmaz. Açıp yasaya bakın. Adam olun! İnsan olun söz dinleyin!” şeklinde bağırdı.Grubun İstiklal Marşı'nı okuduğu sırada Abdurrahman Dilipak'ın saygı duruşunda bulunmayarak durumu protesto etmesi dikkat çekti.

CEHENNEME KADAR YOLLARI VAR

Dilipak, Türk bayrağı ile ilgili olarak “Salonu bayraklarla süsleyerek bayrağımızı bir yerlere taşımayız. Bayrak, süsleme olarak kullanılır” dedi. Bu sırada salonda da protestolar yükseldi. Kalabalık grup sloganlarla salonu terk ederken Dilipak’ın “Bırakın gitsinler. Birileri nasıl cennete gidecek? Birileri cehenneme nasıl gidecek? Cehennemin dibine kadar yolları var” dediği duyuldu.

Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen CHP Ceyhan İlçe Başkanı Kadir Aydar, Dilipak’ın Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı olduğunu söyledi ve şşunları söyledi: “Ceyhan Belediyesi tarafından Kültür Merkezi'ne getirilen Abdurrahman Dilipak'ı dinlemek üzere orada bulunduk. Daha önceden takip ettiğimiz gibi Abdurrahman Dilipak Atatürk'e, Cumhuriyet'e ve kadınlara olan demeçlerden dolayı duyduğumuz rahatsızlık üzere kendisini bir de Kültür Merkezi'nde dinleyelim dedik. Biz, Ceyhanlılar olarak Kültür Merkezi'ne gittik. Öncelikle, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanımız, programın açılışında Afrin şehitlerimiz için saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunmasını istedi. İstiklal Marşı okunurken, Dilipak'ın rahatsız oluşunu gözlemledik. Dilipak sahneye çıktığında istiklal marşımıza ve bayrağımıza dil uzattı.İstiklal marşının her yerde okunmayacağını ve Türk Bayrağını her yerde asılmayacağını söylemesi üzerine, duyduğumuz rahatsızlıktan dolayı toplantıyı terk ettik. Toplantıyı terk ederken Ceyhanlı hemşehrilerimiz tepkilerini ortaya koydu. Türk Bayrağına, İstiklal Marşına, Cumhuriyete ve Atatürk'e duyduğu rahatsızlıktan dolayı Abdurrahman Dilipak'ı kınıyorum ve kendisini bir daha Ceyhan'da görmek istemiyoruz.”

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Akit yazarı Abdürrahim Dilipak istiklal marşı

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Okuyucu Yorumları 70 yorum
Sen cehenneme git lan şrfsz
Eşek cennetine gidebilir.
Senin gibi şeref yoksunu mahluklar cennete gidecekse ben cehenneme razıyım pislik şarlatan.
@alimiran46 ey cahil sen sanırım cehennemim ne olduğunu bilmiyorsun.cahilsen sus bari konuşma..
@eskisehirli35 ALLAHIN MALIBEN CEHENNEMİ ÇOK İYİ BİLİYORUMDA SİZ DAHA İNANDIGINIZ DİNİN EMİRLERİNİ BİLMİYORSUNUZ KİMİN CENNETE KİMİN CEHENNEME GİDECEGİNİ ANCAK ALLAH BİLİR BU ŞARLATANAMI DÜŞMÜŞ BİRİLERİNİ CEHENNEME GÖNDERMEK.
Icimizdeki Türk düşmanları dün vardı, bugün de var malesef....
SİZİGİDİ SALYA SÜMÜK FETÖCÜLER SİZİ.DİNLERİN İNSANLIĞA FAYDASINDAN ÇOK ZARARLARINI NEDEN ANLATMIYORSUNUZ.GİT BAK DİNSİZ ESTONYA LETONYA SLOVNEYDA HIRSIZLIK GASP TECAVÜZ EN AZ SEVİYEDE.ÜSTELİKBU ÜLKELER ÇOKDA FERAH VE ZENGİN DEĞİLLER.BİRDE HEP AVRUPA BASKETBOL ŞAMPİYONU OLUYORLAR.ACABA ALLAH ÇOKMU YARDIM EDİYOR ONLARA.
Sevgili dost o işi dinlerin kötülüğü hiç bir şekilde olmaz dinlerin hepsi güzel ahlak üzere kurulmuştur ayrım yapmaksızın söylüyorum erek İlahi dinler olsun gerek dua dinleri olsun Ya da bilmem ne hangisini dersen de üm dinleri İncelediğiniz zaman hepsinin ahlak yapısı üzerine kurulduğunu göreceksin dinler tarihini okumanı şiddetle öneriyorum dinlerin değil de kişilerin oluşturmuş olduğu kötülükler vardır ama her şeye boyun eğmiş razı olan mücadele eden bıkmış sömürülmeye izin veren topluluklar kendi kimliklerini iddiası olmadan savaştan ve her türlü fitne fesattan uzak olarak sömürerek yaşarl
sende ÇIKTIĞIN yere gitmeye yolun var haram adam
atası dedesi kesin işkalcidir
senin gibi vatan hani pisliklerden oluşan cennet cennetse ben öyle cenneti neyliyeyim iyi insanlar cennete gider değil iyi insanların gittiği heryer cennettir senin gibi şeref yoksunu mahluklar cennetten bahsedemez
yanlis yerr yazdim senin yazininn altina imzami atarim gozum kapali guzel insan
esas senin CEHENNEME kadar yolun var ama seni inan CEHENNEM bile kabul etmeyecek...YOBAZ MAHLUK!
Cennet cehennem yok sümerlerden gelen bi uydurma hiç olup gideceksiniz.
dünya görüşü ancak kendi etrafında olanlardan ibaret sanan bu din istismarcısını fazla kaale almamak lazım bu gibi cumhuriyet ve bayrak din düşmanı yobazına bu konuşma cesaretini verenleri suçluyorum akp iktidarına 2008 den beri oy vermedigim için rabbime şükrediyorum en azından bu gibi yobazların günahlarına otak olmadıgıma da şükrediyorum
altına sadece imzami atarim degerli kardesim ....
şimdi sana sıkı saydırırdım ama .........
acaba papadan alan yetkiyle mi kimin cehenneme kimin cennete gideceğine karar veriyor kızını katolik okulunda okutup burada müslümanlık taslamak anca bu tür insanlara yakışır neresinden tutarsan tut bu ahlak yoksunu vatikan uşakları bu ükleyi parçalamak için ellerinden ne gelirse yapıyor bizim koyun keçi sığır davar kadar aklı olmayanlar da bunlara destek veriyor.
helal olsun severim bu adami .show yapmaya gelen iki uç aklievvele iyi cevap vermiş
Doğru söylüyor 1923 anayasasında var heryerde okunmaz marşımız eni konu siyaset maşası yaptınız koskoca marşı
adan dogru soyluyor istiklal marsi her yerde soylenmez. sarkimi turkumu bu arkadaslar. her yerde soylenirse anlami kalmaz. ruhu biter.
Pislik bu ya Allah versin cezasini mikrop
sen istiklal marşı dinlemeyi öğreneceksin...bu ülkenin heryerinde istiklal marşı okunur...istiklal marşı okuyan neden cehenneme gitsin...
Bu ne kadar net konuşuyor acaba bu akp cennet ve cehennemin anahtarlarını damı çaldı baksana kimin cennete kimin cehenneme gideceğine bunlar karar veriyor.
ya arkadaş bu cenneti cehennemi bile ayak altına aldık ya birşey demiyorum.isteyen istediğini cennete ,istemediğini cehenneme gönderiyor.ne iş anlamadım.
lan moruk zebani sen mi karar veriyon kimin cennete cehheneme gideceğine
KİMİN ÇOCUĞU OLDUĞUNU SÖYLEMEYE GEREK YOK GÖRÜYORSUNUZ
helal olsun dilipak a onlar zaten vatan haini domuz enikleri cehennemin dibine gitsinler.
bu adam süzme bonusbu çocuğu .anasını rumlar düzmüşki türklükten ve bayrağımızdan korkusu var.
ne günlere geldik cennetle cehennemde artık akp nin arzusuna kaldı bu nasıl inanış hangi dinde böyle isteğe göre gidilecek yerler var ey büyük allahım dinimizi bu kadar dejenire edenlere fırsat verme onları helak et yarabbim
seni cehennem bile kabul etmeyecek insan dışı varlıklar
Milli maç hariç lig maçlarında istiklal marşı niye çalınıyor. Hiç gerek yok.Dünyada bir tek bizim ligde marş söyleniyor.
vatan hainimi arıyosunuz işte ekranda tüm akit çiler gibi buda kocaman bir hain
Bunlar milli mücadeleye karşı ingiliz totosu yalayan ve teali islam cemiyeti üyelerinin çocukları.
Şarlatanlar sizi, yediğin ekmekten giydiğin dona kadar Mustafa Kemalin başarısı vardır. Cennet ile cehenneme gidip girmeyeceğine siz mi karar veriryorsunuz? Çıktığın yere bi bak istersen. Yettiniz artık şarlatanlar sizi.
istiklal marşı bir türklük söylemi değildir, ulusun türküsüdür, bu türküyü öteleyemezsin, hadi öteledin cehennem mehennem hakaretleri adamın karakterini ortaya koyuyor. kendine aydın diyorsun ama ağzında bir küfür!!
Herkes müslüman olabilir, rum, ermeni, israil vatandaşı fark etmez. Kelime-i şehadet getiren herkes müslüman olur. Türk olmak kandandır, damarlarında hangi ırkın kanını taşırsa insan o ırktandır, değiştirilemez. Bir de kansızlar vardır, onlar da ne idiü belirsiz olanlardır. Onları da değiştiremezsiniz.
istiklal marşına bayrağa dokunan laf eden kim olursa olsun babam dahi olsa tanımam öldürürüm
Bizans tohumlari
Hocam(!) Allah razı olsun sizden (!) inşallah bu halk, niyetlerinizi anlamıştır artık, sizin canınız c. Ben Tayyip Erdoğan ı severim ama, beni kimse, Atatürk, istiklal marşı, cübbeli sarıklılar konusunda ikna edemez. Atatürk silinmeyecek inşallah. Senin gibiler yıkacak inşallah bu atatürk düşmanı rejimi. Hayırlısıyla, insanları zorlar oldunuz artık
Kıçını cumhurbaşkanına dayayan konuşuyor bu ülkede.
ne çok vatan haini var ülkede. temizlemekle bitmiyor.
BU SOYTARIYI DİNLEMEYE GELENLERİN TAMAMI AKIL VE RUH HASTASIDIRR....
BU MEMLEKETTE CUMHURİYET SAVCISI YOK MU? İŞTE BU ADAN CUMHURİYET VE ATATÜRK DÜŞMANI...
Dilipak denen şahsiyet çok yanlış düşünüyor.kimin cennete kimin cehenneme gideceğini ALLAH CC bilir.
pkk nın zihin ortağı yeni-akit paçavrası yazarından ne beklerdiniz ki? Ayrıca salonu terk etmeyen kanı bozuklara ne demeli? Oysa ne demişti Mehmet Âkif? "Yurduma ALÇAKLARI uğratma sakın!"
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