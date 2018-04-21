İstiklal Marşı ile ilgili sözleri salonu boşalttırdı

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Adana'da Ceyhan Belediyesi tarafından düzenlenen “27 Nisan E-Muhtırası ve Afrin Harakatı” konulu konferansa katıldı. Murat Göğebakan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konferansa, Dilipak'ın İstiklal Marşı okunduğu sırada sergilediği tavırlar damga vurdu.
DİLİPAK: “HER YERDE İSTİKLAL MARŞI OKUNMAZ”
Kuran-ı Kerim okunmasının ardından Atatürk ve şehitler için İstiklal Marşı’nın okunmasını talep eden gruba Dilipak, “Her yerde İstiklal Marşı okunmaz. Açıp yasaya bakın. Adam olun! İnsan olun söz dinleyin!” şeklinde bağırdı.Grubun İstiklal Marşı'nı okuduğu sırada Abdurrahman Dilipak'ın saygı duruşunda bulunmayarak durumu protesto etmesi dikkat çekti.
CEHENNEME KADAR YOLLARI VAR
Dilipak, Türk bayrağı ile ilgili olarak “Salonu bayraklarla süsleyerek bayrağımızı bir yerlere taşımayız. Bayrak, süsleme olarak kullanılır” dedi. Bu sırada salonda da protestolar yükseldi. Kalabalık grup sloganlarla salonu terk ederken Dilipak’ın “Bırakın gitsinler. Birileri nasıl cennete gidecek? Birileri cehenneme nasıl gidecek? Cehennemin dibine kadar yolları var” dediği duyuldu.
Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen CHP Ceyhan İlçe Başkanı Kadir Aydar, Dilipak’ın Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı olduğunu söyledi ve şşunları söyledi: “Ceyhan Belediyesi tarafından Kültür Merkezi'ne getirilen Abdurrahman Dilipak'ı dinlemek üzere orada bulunduk. Daha önceden takip ettiğimiz gibi Abdurrahman Dilipak Atatürk'e, Cumhuriyet'e ve kadınlara olan demeçlerden dolayı duyduğumuz rahatsızlık üzere kendisini bir de Kültür Merkezi'nde dinleyelim dedik. Biz, Ceyhanlılar olarak Kültür Merkezi'ne gittik. Öncelikle, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanımız, programın açılışında Afrin şehitlerimiz için saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunmasını istedi. İstiklal Marşı okunurken, Dilipak'ın rahatsız oluşunu gözlemledik. Dilipak sahneye çıktığında istiklal marşımıza ve bayrağımıza dil uzattı.İstiklal marşının her yerde okunmayacağını ve Türk Bayrağını her yerde asılmayacağını söylemesi üzerine, duyduğumuz rahatsızlıktan dolayı toplantıyı terk ettik. Toplantıyı terk ederken Ceyhanlı hemşehrilerimiz tepkilerini ortaya koydu. Türk Bayrağına, İstiklal Marşına, Cumhuriyete ve Atatürk'e duyduğu rahatsızlıktan dolayı Abdurrahman Dilipak'ı kınıyorum ve kendisini bir daha Ceyhan'da görmek istemiyoruz.”
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