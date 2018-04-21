İstiklal Marşı ile ilgili sözleri salonu boşalttırdı

Dilipak, Türk bayrağı ile ilgili olarak “Salonu bayraklarla süsleyerek bayrağımızı bir yerlere taşımayız. Bayrak, süsleme olarak kullanılır” dedi. Bu sırada salonda da protestolar yükseldi. Kalabalık grup sloganlarla salonu terk ederken Dilipak’ın “Bırakın gitsinler. Birileri nasıl cennete gidecek? Birileri cehenneme nasıl gidecek? Cehennemin dibine kadar yolları var” dediği duyuldu.

Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen CHP Ceyhan İlçe Başkanı Kadir Aydar, Dilipak’ın Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı olduğunu söyledi ve şşunları söyledi: “Ceyhan Belediyesi tarafından Kültür Merkezi'ne getirilen Abdurrahman Dilipak'ı dinlemek üzere orada bulunduk. Daha önceden takip ettiğimiz gibi Abdurrahman Dilipak Atatürk'e, Cumhuriyet'e ve kadınlara olan demeçlerden dolayı duyduğumuz rahatsızlık üzere kendisini bir de Kültür Merkezi'nde dinleyelim dedik. Biz, Ceyhanlılar olarak Kültür Merkezi'ne gittik. Öncelikle, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanımız, programın açılışında Afrin şehitlerimiz için saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunmasını istedi. İstiklal Marşı okunurken, Dilipak'ın rahatsız oluşunu gözlemledik. Dilipak sahneye çıktığında istiklal marşımıza ve bayrağımıza dil uzattı.İstiklal marşının her yerde okunmayacağını ve Türk Bayrağını her yerde asılmayacağını söylemesi üzerine, duyduğumuz rahatsızlıktan dolayı toplantıyı terk ettik. Toplantıyı terk ederken Ceyhanlı hemşehrilerimiz tepkilerini ortaya koydu. Türk Bayrağına, İstiklal Marşına, Cumhuriyete ve Atatürk'e duyduğu rahatsızlıktan dolayı Abdurrahman Dilipak'ı kınıyorum ve kendisini bir daha Ceyhan'da görmek istemiyoruz.”