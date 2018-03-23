HABER

İstiklal Marşı'nı ilahi gibi okuyan belediyeye büyük şok!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 12:06 | Son Güncelleme

AK Partili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Marşı'nın ilahi gibi okunması üzerine görevliler hakkında idari soruşturma başlattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen 'Okullararası Masa Tenisi Şampiyonası'nda İstiklal Marşı, mehter takımınca ilahi gibi seslendirirken, salondakiler de saygı duruşunda bulundu.

Mehter takımının, İstiklal Marşı'nı ilahi gibi seslendirmesi tepkilere neden oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce İstiklal Marşı'nın farklı seslendirilmesi üzerine görevliler hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Etkinlik için oluşturulan repertuvarda yer almamasına rağmen İstiklal Marşı'nın, mehter takımının iradesiyle seslendirildiği belirtildi.

İstiklal Marşı'nı ilahi gibi okuyan belediyeye büyük şok!İstiklal Marşı'nı ilahi gibi okuyan belediyeye büyük şok!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istiklal marşı Kocaeli Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehter Marşı

En Çok Okunan Haberler

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler

Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler

Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler

Sıla Şahin’in çıplak fotoğrafları çalındı

Sıla Şahin’in çıplak fotoğrafları çalındı

Okuyucu Yorumları 34 yorum
YALAKALIKTA TAVAN YAPAN MAHLUKLAR.
allah cezanızı versin hain oğlu hainler
Yakında Türk Bayrağına da el atarlarsa şaşırmayın ve milliyetçi geçinmeye devam edin siz iyimi
ak mallar bu şekilde okunmasıyla mutlu bırakın okusunlar me me me
ne günlere kaldık be
ilahi gibi değil aslı bu şekilde hiç ilahi dinlemediğinizde belli
Tepki olursa soruşturma aç, tepki olmassa ver mehteri yemezler
bugün ellerinden gelse cumhuriyeti yok ederler. ben bunlara kızmıyorum. bunların peşine takılan cumhuriyetçiler kızıyorum. kullanılıyorsun uz. cumhuriyet ellimizden giderse suriyeden kötü oluruz.
ÖNCE BELEDİYE REİSİ SORUŞTURULMALI HAAA DERSEKİ BENİM HABERİM YOK KANDIRDILAR O ZAMAN BÖYLE ZAYIF İRADENİN O MAKAMDA İLŞİ YOK VATANDAŞ KANMAYACAK SİZ KANIN AMA VATANDAŞ KANMIYOR BİLESİNİZ
iyice işin bkunu çıkartınız
tam üzerinden 10+10 ne var bunda daha iyi oldu daha iyi okuyan varmı daha estetik daha güzel ses verdiler daha güzel okudular ben sevdim güzel olmuş sesleriniz dert görmesin amin. ulan durup durup bir şeyler çıkarmaya çalışıyorsunuz işiniz gücünüz bu zaten ülkemizi karıştırmak istiklal marşımız daha iyi olmuş ilahi vs. ne olmuşsa olmuş ama güzel olmuş daha güzel okuyan varsa onuda dinlerim ben bunda bir sakınca bulmadım iyi okunmuş bir istiklal marşımızdır. daha iyi okunuşunu bilen varsa oda okusun bundan iyiyse onda 10+10 veririm. istiklal marşını kim okursa okusun ondan iyisi can sağlığı.
bir bu kaldıydı oynamadık...
Allah akıl fikir versin. AK Partideki yalakalar nasıl yalakalık yapacağını şaşırmışlar. Bence Sayın Cumhurbaşkanı kendine yalakalık nasıl yapılır onları da tek tek izah etsin. Lakin bu tip insanlar bocalıyor.
BUNLARIN HEPSİ BİLİNÇLİ YAPILIYOR ...YOKLAMA BUNLAR TEPKİLER ÖLÇÜLÜYOR..
İSTİKLAL MARŞIMIZA DOKUNMAYIN,SİZ GİDİN KENDİNİZE ARAP MARŞLARINI ALIN ÇALIN,BİZ TÜRKÜZ İSTİKLAL MARŞIMIZA DOKUNDURTMAYIZ ,BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR.
BEYINSIZ TOPLULUK
yakında gazel versiyonunu da çıkarırlar.
bunlar da fetöcüye benziyor. bence soruşturulsun
ilahiniz yerin dibine batsın sizlerin bıktık lan bu din tacirleri sin tuccarlarından din din din bu ne böyle
bu bir provaydı nabız yokladılar birde kurban lazımdı cumhurun haberi olmadan ossuramazlar bile geri tepti sosyal medya ile
NEDEN ADLİ SORUŞTURMA DEĞİL DE, HİÇ BİR YAPTIRIM YAPILMAYACAK İDARİ SORUŞTURMA? BU TBMM SİNE DE HAKARETTİR. ÇÜNKÜ İSTİKLAL MARŞIMIZIN BESTESİ MECLİSTE KABUL EDİLMİŞTİR. BU ARABESK ŞARKI DEĞİLDİR. ALGI PEŞİNDEKİ NAMUSSUZLAR YÜCE TÜRK MİLLETİNDEN DAHA NELER İSTEYECEK BAKALIM.
APTALLAR BİRİLERİNE ŞİRİN GÖRÜNMEK İÇİN HERŞEYİ YAPAR.
istiklal marşı değilde daha çok devrimci marşı gibi olmuş.
Baştaki hain leb diyi bizim koyunlar leblebi diyo dunden hazirlar degistirmeye degismez degerlerimizi bu neyin isareti işgal e hazir bu topluluk cahiller yobaz banaz insanlar sardi ulkeyi ko pek gibi de ürüyolar
NE T.C SAYGI KALDI NE ŞEHİDİMİZE NE İSTİKLAL MARŞIMIZA BU NE YA SİZ TÜRK DEYİLMİSİNİZ
ALLAHIN PİSLİK OLARAK GÖNDERDİĞİ BEYİN YOKSUNU BUNLAR ÜLKENİN MİLLİ DUYGULARIYLA OYNUYOR HAİN OMURGASIZ YALAMALAR
OKADAR İNSANIN İÇİNDE BİRİDE ÇIKIP NE OLUYOR LAN DEMEMİŞ ...
hikayeden soruşturma:) sonuçta bunu yapanlara terfi verilir mutlaka??
bu memleketin yalakası bitmez. her dönem dalkavuklar olmuştur.
provalar başladı
hadi neyse
bombra eşliğinde söyleseniz reis daha çok memnun kalır.
Hoca osurursa Cemaat sıçarmış. Baştan bir iki haftadır pis kokular geliyordu zaten. Bu iki kutup baş ve kıç kendilerine bu şekilde secsaret veriyor. Türkiye Cumhuriyetinin temellerine el atmaya cesaret dahi edemeyen cahil kesim birbirinden bu şekilde güç alıyor. Cumhuriyet ve ATatürk sevdaliları görün bu bağnaz kesmis düşüncelerini. Sindire sindire geliyorlar, uyuta uyuta değiştiyriyorlar. Sen ne kadar ona cesaret verirsen daha fazlasını alıp gidecekler ülkemden. Cumhuriyeti bitirme planları tıkır tıkır işliyor.
bunlar iyice kafayı yemişler.
Diğer Haberler
HDP'li Osman Baydemir'e büyük şok!

HDP'li Osman Baydemir'e büyük şok!

Son dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi

Son dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi

Nil Makaracı kimdir? Genç oyuncu Nil Makaracı, Avlu dizisinden neden kovuldu?

Nil Makaracı kimdir? Genç oyuncu Nil Makaracı, Avlu dizisinden neden kovuldu?

Kalbiyle ilgili gerçeği öğrendi, büyük şok yaşadı

Kalbiyle ilgili gerçeği öğrendi, büyük şok yaşadı

Torba yasada neler var? İşte milyonları ilgilendiren torba yasasındaki düzenlemeler

Torba yasada neler var? İşte milyonları ilgilendiren torba yasasındaki düzenlemeler

Dışişleri Bakanlığı: ABD'den füze savunma sistemi almak için görüşüyoruz

Dışişleri Bakanlığı: ABD'den füze savunma sistemi almak için görüşüyoruz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.