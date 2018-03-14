İstiklal Marşı'nın bestesi kime ait? İstiklal Marşı nasıl bestelendi?

İstiklal Marşı bundan 97 yıl önce 12 Mart 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmiştir. Mehmet Akif Ersoy'un şiiri, şairin Türk milletinin cesaretine, özverisine ve savaşı kazanacağına dair inancını dile getirmektedir. İstiklal Marşı'nın sözleri yani Mehmet Akif'in şiiri okullarda işlenmekte ve şerh edilmektedir. Bu nedenle bu şiir ve şairi hafızlarda yer etmiştir. Ancak İstiklal Marşı'nı kim bestelemiştir desek herkes cevap veremez. OSMAN ZEKİ ÜNGÖR KİMDİR? Mehmet Akif Ersoy'un şiirini marş olarak Osman Zeki Güngör bestelemiştir. Osmanlı sarayında ilk Türk kemancısı olarak yetiştirilmiş olan müzisyen; birçok klasik batı müziği bestecisinin keman konçertolarını Türkiye'de çalan ilk Türk kemancıdır. Bugünkü Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın temelini oluşturan Osmanlı saray orkestrasını yönetmiş; orkestranın ilk defa İstanbul’da halka açık konserler vermesini ve cumhuriyetin ilanından sonra yeni başkent Ankara'daki ilk senfonik konserlerin gerçekleşmesini sağlamıştır.

Cumhuriyetin ilk önemli öğrenim kurumlarından Musiki Muallim Mektebi’nin kuruluşunda büyük emeği geçmiş bir eğitimcidir. Besteci Ekrem Zeki Ün'ün babasıdır. Osman Zeki Bey, 1921 yılında Mehmet Akif’in şiirinin ulusal marş güftesi olarak seçilmesinden sonra 1922’de Maarif Bakanlığı tarafından düzenlenen beste yarışmasına davet edilen 24 besteciden birisiydi. Kimi anekdotlara göre İstiklâl Marşı’nı, İzmir’in Yunan işgalinden kurtuluşundan sonra bestelemişti . Yarışma seçici kurulu tarafından Osman Zeki Bey'in eseri beşinci seçilirken ; Ali Rıfat Bey’in alaturka usuldeki bestesi birinci seçildi. Ancak 1930 yılında Maarif Bakanlığı'nın resmi kurumlara gönderdiği bir genelge ile uygulamada değişiklik yapıldı ve o güne kadar Ali Rıfat Bey'in bestesi ile seslendirilen güfte; Osman Zeki Bey’in batı tarzı bestesi ile seslendirilmeye başladı; devletin resmi marşı haline geldi. İSTİKLAL MARŞI İÇİN İLK SEÇİLEN BESTE ŞİMDİKİ DEĞİL Şiir için yapılan ilk yarışmasından sonra da bestelenmesi için bir yarışma yapıldı ve buna 24 besteci katıldı. Üllkenin içinde bulunduğu zor koşullar nedeniyle sonucu belirleyecek bir değerlendirme yapılamadı. Bu nedenle güfte, ülkenin çeşitli yerlerinde farklı bestelerle okunmaya başlandı. Edirne'de Ahmet Yekata Bey'in, İzmir'de İsmail Zühtü Bey’in, Ankara'da Osman Zeki Bey'in, İstanbul'da Ali Rıfat Bey ve Zati Bey'in besteleri okunuyordu.