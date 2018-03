İstiklal Marşı’nı en güzel okumak için yarıştılar

Toroslar Belediyesince, İstiklal Marşı’nın kabulünün 97. yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinlikleri kapsamında her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘İstiklal Marşı’nı En Güzel Okuma Yarışması’ büyük ilgi gördü.

Yunus Emre Kültür Merkezi’nde, ilçe genelindeki 29 ilkokul ve 34 ortaokuldan öğrencinin katılımıyla iki kategoride gerçekleştirilen yarışma, duygulu anlara sahne oldu. Öğrenciler İstiklal Marşı’nı en güzel ve en coşkulu okumak için tek tek sahneye çıkarak performanslarını sergilerken, öğretmenlerden oluşan jüri üyeleri de yarışmacıları diksiyon, vurgu ve tonlama, sahne duruşu, jest ve mimik kullanımı ile ezber gücü kriterleri üzerinden değerlendirdi.

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna’da programa katılarak, çocukların heyecanına ortak oldu.

İbni Sina Özel Eğitim İşitme Engelliler Meslek Lisesi’nin özel öğrencilerinden oluşan topluluk, İstiklal Marşı’nın ilk iki kıtasını işaret dili ile okudu. Salondaki davetlilerin büyük beğenisini kazanan özel öğrenciler, ayakta alkışlandı. Başkan Tuna, özel öğrencilere teşekkür ederek Türk bayrağı ve Türk bayrağı motifli kokulu taş magnet, dünya klasiklerinden oluşan 10 kitaplık set ile İstiklal Marşı’nın yazılı olduğu ferman hediye etti.

Tuna, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri İstiklal Marşı’nı en güzel okuma yarışması ile amaçlarının, öğrencilerin milli birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmek olduğuna vurgu yaparak, “İstiklal şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy’un tabiriyle ‘Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın’ dedi.

Tuna, “Türk’ün tarihini, geçmişini anlatan, manda ve himaye altında asla kalamayacağını ifade eden, Türk ve İslam sentezini birleştiren, her mısrasında anlam ve özellik olan İstiklal Marşımızın kabulünün 97. yıldönümünü kutluyorum. Bu güzel marşımız inşallah bu dünya var olduğu sürece bu şekilde devam edecektir. Rabbim bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın. Bizi millet yapan değerler vardır. Dili, dini, bayrağı, manevi değerlerimiz, milli kültürümüz ve tarih şuurumuz. Biz bunları genç nesillerimize aktarmazsak bundan mesulüz demektir. Toroslar Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden beri ilçemizdeki okullarımız arasında İstiklal Marşı’nı en güzel okuma yarışması düzenliyoruz. Çocuklarımız istiklal marşının 10 kıtasını ezberleyerek, buraya geliyorlar ve özgüvenlerini gösteriyorlar. Çocuklarımızın bu performansları da bizim tüylerimizi diken diken ediyor. Milli Şarimiz Mehmet Akif Ersoy’un ’hakkıdır hakka tapan

milletimizin istiklal’ diye bitirdiği bu millet, hür ve bağımsız bir şekilde bu dünya var olduğu sürece ilelebet payidar kalacaktır" diye konuştu.

Başkan Tuna’nın konuşmasının ardından, İstiklal Marşı’nı en güzel okuyabilmek için birbirleriyle yarışan öğrenciler, performanslarıyla salondakilere duygulu anlar yaşattı.

Jüri üyelerinin ilk üçü belirlemede oldukça zorlandığı yarışmada ilkokul kategorisinde birinci Sabahattin Çakmakoğlu İlkokulu’ndan Aleyna Turan, ikinci Durmuş Ali Toksoy İlkokulu’ndan Yaren Bayram, üçüncü Yusuf Bayık İlkokulu’ndan Ardahan Yıldırım seçilirken, ortaokul kategorisinde ise birinci Musalı Veli Haşim Çiftçi Ortaokulu’ndan İrem Gülce Köse, ikinci Mersin Ziraat Odası Ortaokulu’ndan Mustafa Gülşen, Çukurova Ortaokulu’ndan Elif Ağtepe’de üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.