’’İstiklal Marşı’nı Ezbere ve Güzel Okuma’’ yarışmasının birincisi belli oldu

Bilecik’te düzenlenen ’’İstiklal Marşı’nı Ezbere ve Güzel Okuma’’ yarışmasında ilkokul düzeyinde Özel Edebali Şehir İlkokulu öğrencisi Hamza Yılmaz, ortaokul düzeyinde ise Dursun Fakih İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Akif Korkmaz birinci oldu.

İstiklal Marşının kabul edilişinin 97’nci yıl dönümünü dolayısıyla Bilecik’te düzenlenen "İstiklal Marşı’nı Ezbere ve Güzel Okuma" yarışmasında öğrenciler kıyasıya yarıştı. Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen yarışmada ilk ve ortaokullardan 13 öğrenci İstiklal Marşı’nı ezbere ve güzel okumak için çabaladı. Yarışmada ilkokul düzeyinde Özel Edebali Şehir İlkokulu öğrenci Hamza Yılmaz, ikinci Cumhuriyet İlkokulundan Ceylin Sarı, üçüncü ise Malhun Hatun İlkokulundan Mete Aydın oldu. Ortaokul düzeyindeki yarışmada ise birinci Dursun Fakih İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Akif Korkmaz, ikinci Murat Hüdavendigar Ortaokulu öğrencisi Ceylin Fatma Gür, üçüncü ise Edebali Ortaokulu öğrencisi Efsa Berberoğlu oldu.

"Bir gurur daha"

Özel Edebali Şehir İlkokulu Müdürü Saadet Güzel, bir gurur daha yaşadıklarını anlatarak, "İl genelinde yapılan yarışmada okulumuz 3’üncü sınıf öğrencilerinden Hamza Yılmaz il birincisi oldu. Öncelikle güzel oğlumuzu yetiştiren ailesine, yarışmaya hazırlayan sınıf öğretmeni Veli Şahan’a ve okul idaremize teşekkür ediyor, tebriklerimizi sunuyoruz. Cuma günü Belediye Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşecek olan Prof. Dr.Nihat Hatipoğlu’nun ’Manevi Yönleri ile Çanakkale’ söyleşisinde Hamza Yılmaz öğrencimiz İstiklal Marşımızı tekrar seslendirecek ve ödülünü alacak. Öğrencimize başarılarının devamını diliyoruz" dedi.