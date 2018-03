İstiklal Marşı’nı işaret dili ile okudular

İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanırken Aydın Bahçeşehir Koleji İstiklal Marşı’nın kabulünü farklı bir programla kutladı. Okulun minikleri İstiklal Marşını işaret dili ile okudu.

Aydın Bahçeşehir Koleji Anaokulu’nun İl Kültür Merkezi Hidayet Sayın Salonu’nda gerçekleştirdiği gösteri izleyenleri hem duygulandırdı. Yoğun ilgi gören etkinlikte minikler çeşitli gösterilerin yanı sıra Milli Marşımız İstiklal Marşını işaret dili ile de seslendirdiler.

Programın açılışında konuşan Bahceşehir Koleji Anaokulu Müdürü İsmet Düzenli, çocuklarla birlikte öğretmenlerin bu gösterilere hazırlanırken çok özen gösterip yorulduklarını belirterek herkese teşekkür etti. Konuşmasında okul öncesi eğitimin önemine de değinen Okul Müdürü İsmet Düzenli, “Okul öncesi eğitim dikkate alındığında anaokulların çocuklarımızın eğitim sürecinde önemli bir başlangıç noktası olduğu gerçeğini kabul etmemek mümkün değildir. Anaokulu, çocuğun yaşamındaki ilk gerçek sosyal deneyimdir. Bizler eğitimciler olarak anaokulunda eğitim alan çocuklarımızın başarılarını ilköğrenim sürecinde izlemekteyiz. Çocuklarımızın öz güvenleri gelişmiş, paylaşımcı, sosyal, kendilerini çok iyi ifade edebilen bireyler olarak bu topluma kazandırma çabasındayız. Okul öncesi eğitimde temel amacımız çocuklara davranış kazandırmaktır. Çağdaş eğitim modelinin aslıda budur. Bahçeşehir Okulları kurumsal kimliği ile her zaman eğitimde öncülüğünü devam ettiriyor. Bu durum geçen hafta Türkiye geneli yapılan Okula Kabul Sınavına rekor seviyede katılım göstererek, veli adaylarımızın da dikkatlerinin okullarımıza yönelmelerine sebep olmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı programlarında yer alan STEM çalışmaları, Kodlama ve Robotik dersleri ile öğrencilerimizin özgür düşüncelerini günlük yaşamda karşılaşacakları problemlerle eşleştirerek, problem çözme yeteneklerini geliştirmektedirler. Bu çalışmalar; okullarımızın anaokulu hazırlık grubundan başlayarak her sınıf seviyesinde başarı ile yürütülmektedir” dedi.

Anaokulundan üniversiteye uzanan eğitim yolculuğunda bugünün küçükleri yarının büyükleri olan öğrenciler dönem boyunca emek vererek hazırladıkları çalışmaları sahnede paylaştı. Anaokulu öğrencilerinin işaret diliyle okuduğu İstiklal Marşı, koroda seslendirdiği şarkılar, yabancı dil, müzik, dans ve halk oyunları gösterileri izleyenlerden tam not aldı.