İstiklal Marşının 10 kıtasını ezbere okuyan ilkokul öğrencisine kaymakamdan bisiklet hediyesi

Diyarbakır’ın Hani Kaymakamı ve Belediye Başkanı Şaban Arda Yazıcı, ziyaret ettiği Hürriyet İlkokulunda İstiklal Marşının 10 kıtasını ezbere okuyan 3. sınıf öğrencisi Zeynep Özavcı isimli öğrenciye bisiklet hediye etti.

Hani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Şaban Arda Yazıcı’nın okul ziyaretleri tüm hızıyla devam ediyor. Kaymakam Yazıcı ziyaret ettiği Hürriyet İlkokulunda sınıfları tek tek dolaşarak öğrencilerle bir araya geldi. Sene başından şimdiye kadar gördükleri dersler hakkında okul müdürü Metin Bakır’dan bilgi alan Kaymakam Yazıcı, gördükleri derslerle ilgili öğrencilere sorular sordu. Öğrencilerden başarılı yanıtlar alan Kaymakam Yazıcı, öğrencilere İstiklal Marşının yazarının kim olduğunu ve İstiklal Marşının ne zaman yazıldığını sordu. Zeynep Özavcı isimli 3. sınıf öğrencisi bir kız çocuğu parmak kaldırarak İstiklal Marşını okumak istediğini söyledi. Küçük kızın isteğini yerine getirerek okumasını isteyen Kaymakam Yazıcı, İstiklal Marşının 10 kıtasını ilk günkü coşku ve heyecanla okumasını taktirle karşıladı.

Hani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Şaban Arda Yazıcı, “ Bizi biz yapan değerlerin çocuklarımız tarafından bilinmesini, sahiplenilmesini istiyoruz. Bu sebeple okul ziyaretlerimizi sürdürüp, çocuklarımızla buluşmak istedik” dedi.

Gittiği her okulda öğrencilerin büyük sevgisi ile karşılaşan Hani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Şaban Arda Yazıcı, milli ve manevi değerlere sahip çıkmanın önemine değindi. Eğitime destek vermeyi kendilerine görev olarak kabul ettiklerini ve bu amaçla hem kaymakamlık hem de belediye olarak eğitime destek olma konusunda önemli çalışmalara imza attıklarını dile getiren Kaymakam Yazıcı, “Gençlerimiz, çocuklarımız bu ülkenin geleceği. Biz sizlerle geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz. Ülkemizi daha ileriye, daha iyiye götürecek sizlersiniz. Bu yürüyüşte her açıdan donanımlı bilgiye sahip olmanız gerekiyor. Biz, bu amaçla birçok proje ve uygulamayla sizlerin eğitimine katkı sağlamaya ve destek olmaya çalışıyoruz. Bu yürüyüşte bir başka desteğiniz ise milli ve manevi değerlerimiz olmalı. Bu değerleri iyi öğrenmeniz ve sahiplenmeniz gerekiyor. Bayrağımızı, vatanımızı ve bağımsızlığımızın simgesi olan İstiklal Marşımızı sahipleneceksiniz. Son nefesinize kadar İstiklal Marşımızı büyük bir coşkuyla söyleyeceksiniz. İstiklal Marşımız bizim en değerli kutsallarımızdan biridir. Bizi biz yapan değerlerimiz var. Bunlara sımsıkı sarılacağız, sahip çıkacağız. Bizim olan değerlere sahip çıkmak bu ülkeyi geleceğe taşır. Bu değerlere sahip çıkmadığımızda ise istiklalimizi, hürriyetimizi, vatanımızı, özgürlüğümüzü kaybederiz. Onun için sizlerin çok iyi yetişmesi lazım. Geçmişte atalarımız bu değerlere sahip çıktıkları için biz şimdi huzur içinde bu güzel ülkede özgürce yaşayabiliyoruz” diye konuştu.

Kaymakam Yazıcı, daha sonra İstiklal Marşının 10 kıtasını ezbere okuyan 3. sınıf öğrencisi Zeynep Özavcı’ya bisiklet hediye etti. Kaymakam Yazıcı, yetenekli öğrenci ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.