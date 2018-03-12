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İstiklal Marşı’nın 97’nci yıl dönümü kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 16:02 | Son Güncelleme

İstiklal Marşı’nın kabulünün 97’nci yılı münasebetiyle Mehmet Akif Ersoy’u anma töreni yapıldı.Programda lise öğrencileri "Korkma" adlı anlatımı gerçekleştirdi, salonda duygulu anlar yaşandı.

İstiklal Marşı’nın kabulünün 97’nci yılı münasebetiyle Mehmet Akif Ersoy’u anma töreni yapıldı.
Programda lise öğrencileri "Korkma" adlı anlatımı gerçekleştirdi, salonda duygulu anlar yaşandı. Programda günün anlam ve önemini belirten açılış konuşmasını Sultan Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ramazan Alptekin gerçekleştirdi. Alptekin yaptığı açıklamad, "Bazı sanatkarlar vardır ruhumuza yerleşen, kök salan duygu tellerimize dokunarak bizleri heyecanlandıran, biz de duyduğumuz heyecan ve ruh sarsıntısı oranında o sanatkara değer veririz. Kabul edilişinin 97’nci yılını kutladığımız İstiklal Marşı’mızın şairi Mehmet Akif Ersoy da işte böyle sanatkarlarımızdan biridir. İstiklal Marşı ve Mehmet Akif’i anlamak için son iki asrın hesabını iyi yapmak gerekir. Balkan Savaşları, Trablusgarp, Yemen, Kafkasya sömürgeci güçler aziz milletimizi tarih sahnesinden silmek için tüm güçlerini kullanıyorlardı. İşte tam bu ortamda Mustafa Kemal Atatürk’le birlikte Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı milletimizin özgürlüğü ve istiklali için şahlanışıdır" dedi.
Açılış konuşmalarından sonra Sultan Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri "Korkma" adlı anlatımı gerçekleştirdi. Yoğun katılımın gözlendiği programa Sinop Valisi Hasan İpek, Belediye Başkanı Baki Ergül, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, Vali Yardımcısı Mehmet Tanışır, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Halil Altıntaş, İl Genel Meclisi Başkanı Şükrü Gündoğdu, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Melih Keleş, Türkiye İş Kurumu Sinop İl Müdürü Asaf Çalışır, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Zafer Ali Ürkmez Milli Eğitim Müdürü Nevzat Türkkan, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan çok sayıda kurum kuruluş müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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