İstiklal Marşı’nın kabulü Kuşadası’nda kutlandı

İstiklal Marşı’nın Kabulü’nün 97’nci yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü, Hasan Fatma Önal Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan bir programla kutlandı.
Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen programa Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Kuşadası Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Yaldızkaya, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Özgür Selçuk, Kuşadası Jandarma Komutanı Murat Şahin, Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Hasan Fatma Önal Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan, Mehmet Akif Ersoy’un hayatını anlatan oratoryo büyük bir beğeni ile karşılandı.
Programın sonunda Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Kuşadası Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Yaldızkaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman tarafından Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ilçe genelinde anaokulu, ilkokul ve ortaokullar arasında düzenlediği İstiklal Marşı okuma yarışmasında birinci olan öğrencilere ödülleri verildi.
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