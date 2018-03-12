Mersin Valisi Ali İhsan Su, İstiklal Marşı’nın kabulünün yıldönümünde, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u andı.

Vali Su, ’İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’ dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un vatan ve millet aşkıyla kaleme aldığı, milletimizin milli mücadele ruhunu en güzel şekilde yansıtan ve milletimizin o günden bugüne ve geleceğe aynı ruh, heyecan ve değerlerle yaşamasına yön veren İstiklal Marşımızın kabulünün 97. yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmetle ve minnetle anıyorum" dedi.

Kocamaz: "İstiklal Marşı bağımsızlığımızın sembolüdür”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ise İstiklal Marşı’nın Türk milletinin var olma mücadelesini en iyi ifade eden dizelerden oluşan bağımsızlık sembolü olduğunu belirterek, “Türk milletinin bağımsızlık sembolü olan ve memleket aşkıyla dolu şair Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı İstiklal Marşı’nın, 12 Mart 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 97. yıl dönümünü aynı coşkuyla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Türk milletinin, tarihin hiçbir döneminde bağımsız yaşama arzusundan ödün vermediğini vurgulayan Kocamaz, “İstiklal Marşı, Türk milletinin özgür ve bağımsız yaşama tutkusundan ödün vermeden dimdik ayakta durarak yeniden var olma mücadelesinin ölümsüzleştiği dizelerdir. Kurtuluş Savaşının ilk yıllarında, savaşın milli bir ruh içinde kazanılması olanağını sağlamak amacıyla yapılan şiir yarışmasında, Mehmet Akif Ersoy’un şiiri birinci seçilmiş ve 12 Mart 1921 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin oturumunda bazı milletvekillerinin itirazına rağmen kabul edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Baro Başkan Er: "İstiklal Marşı, Türk milletinin bağımsızlığının tescilidir"

Mersin Barosu Başkanı Ali Er, İstiklal Marşı’nın, Türk milletinin ruhunu ve haksızlığa başkaldırısını anlatan, milleti bütünleştiren, hürriyet ve istiklal aşkını yansıtan en kıymetli milli değer olduğunu ifade ederek, "Milletimizin imkansızlıklar içinde göstermiş olduğu eşsiz kahramanlık, İstiklal Marşı’nın her satırına yansımıştır. İstiklal Marşımızın şairi, milli mücadelenin manevi mimarı Mehmet Akif Ersoy’u okumak, anlamak ve gelecek nesillere anlatmak gerekir. O, milli mücadelenin manevi desteği olmuştur" şeklinde konuştu.