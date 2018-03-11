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İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 21:01 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan: - "Milli bilincimizin ifadesi İstiklal Marşı'mız, dün olduğu gibi sınırlarımızın içinde ve sınırlarımızın ötesinde tehdit oluşturan terörle kararlılıkla mücadelemizi sürdürdüğümüz bugün de inancımıza inanç katmakta, yolumuzu aydınlatmaktadır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, milletçe sahip olunan istiklal mücadelesi ruhunun tüm oyunları bozacak güçte olduğunu belirtti.

İstiklal mücadelesinin zor günlerinde yazılarak kabul edilen, aziz milletin heyecanını yansıtan milli marşın, milletin yeniden var oluşunun belgesi olduğunu vurgulayan Karaaslan, şu ifadeleri kullandı:

"Milli bilincimizin ifadesi İstiklal Marşı'mız, dün olduğu gibi sınırlarımızın içinde ve sınırlarımızın ötesinde tehdit oluşturan terörle kararlılıkla mücadelemizi sürdürdüğümüz bugün de inancımıza inanç katmakta, yolumuzu aydınlatmaktadır. Milletçe sahip olduğumuz istiklal mücadelesi ruhunu koruduğumuz her an, çeşitli badireleri atlatacak, önümüze çıkartılan tüm oyunları bozacak güçte olduğumuza inancım tamdır."

Karaaslan, istiklal uğruna canları ve yürekleriyle mücadele eden aziz şehitleri rahmet ve dua ile andığını belirterek, şunları kaydetti:

"İstiklal Marşı'mızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulünün 97. yıl dönümünü kutluyor, 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' temennisiyle tarih boyunca istiklal uğruna canları ve yürekleriyle mücadele eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet ve duayla anıyorum."

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