İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yılı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Vasip Şahin, Mehmet Akif Ersoy'un, sadece bir şair ya da sanatçı olmadığını, birçok yönden örnek alınabilecek değerli bir şahsiyet ve yoksulluk içinde olmasına rağmen İstiklal Marşı için kendisine verilen para ödülünü kabul etmeyecek kadar asil, vakur ve şerefli olduğunu belirtti.

Şahin, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, İstiklal Marşı'nın, Anadolu’nun her karış toprağını saran milli ruhun dile geldiği, her mısrasında vatan, bayrak ve hürriyet sevdasının, milletin iman gücünün ve kahramanlığının terennüm edildiği mümtaz bir eser olduğunu aktardı.

Mehmet Akif'in sadece bir şair ya da sanatçı olmadığını, birçok yönden örnek alınabilecek değerli bir şahsiyet olduğunu vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Kahraman ordumuza ithaf edip Sahafat’a dahi almadığı İstiklal Marşı için kendisine zorla takdim edilen 500 liralık para ödülünü, büyük bir yoksulluk içinde olmasına rağmen kabul etmeyecek kadar asil, vakur ve şerefli bir insandır. Vatanına ve milletine olan bağlılığının yanında mütevazı, merhametli, sahici ve samimi tabiatı ile tam bir karakter abidesi olan Akif; dün olduğu gibi bugün de istikbali aydınlatmaya ve bizlere yol göstermeye devam etmektedir. Ruhu şad olsun! Bu duygularla İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’nün 97. yılını kutluyor; başta, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy olmak üzere, istiklal ve istikbaline yönelik her türlü tehdide canını siper ederek geçit vermeyen tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."