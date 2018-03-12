İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yılı

Kılıç, “Kosova ile ülkemiz arasındaki bağlar da bu toprakların bundan seneler önce insanlığın büyük kültür hazinesine hediye ettiği, milletimizin kıymetli evladı, bu büyük insan sayesinde hiç şüphesiz daha bir sağlam, daha bir sarsılmazdır. Bu sarsılmaz bağlar bizleri ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki ilişkiler için sağlam adımlarla yürümeye teşvik ediyor.” dedi.

Büyükelçi Kılıç, yaptığı konuşmada, Kosovalı bir aileden gelen Mehmet Akif Ersoy'un, Türkiye ile Kosova arasındaki en önemli ortak değerlerden olduğunu vurguladı.

Programa Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kılıç, Kosova Kamu Yönetimi Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Mahir Yağcılar, Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç, Vıçıtırın Belediye Başkanı Xhafer Tahiri, Kosova Demokratik Türk Partisi milletvekilleri Müferra Şinik ve Fikrim Damka'nın yanı sıra Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, TİKA ve Türkiye Maarif Vakfı temsilcileri ile çok sayıda akademisyen, öğrenci katıldı.

Kamu Yönetimi Bakanı Yağcılar da Türk milletinin Kurtuluş Savaşı sırasında verdiği mücadelenin, kenetlenmenin, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin tarihteki en iyi örneklerden biri olduğunu ifade ederek, “Bu mücadele ve destanı kaleme alan büyük şair Mehmet Akif Ersoy’un her mısrasıyla, vatan sevgisini kelimelere dökerek, ortak duygu ve düşüncelerimizin en iyi tercümanı olmuştur.” diye konuştu.

“Mehmet Akif ve Gençlik” temasıyla düzenlenen anma programında Priştine Üniversitesi Şarkiyat Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsa Memişi ve Türkoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İrfan Morina da konuşma yaptı.