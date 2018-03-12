HABER

İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 18:32 | Son Güncelleme

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Kosova'da etkinlik düzenlendi

PRİŞTİNE (AA) - İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Kosova'nın başkenti Priştine'de etkinlik gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç'ın himayesinde Priştine Yunus Emre Enstitüsünde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı ile Kosova’nın milli marşının okunmasıyla başladı.

Programa Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kılıç, Kosova Kamu Yönetimi Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Mahir Yağcılar, Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç, Vıçıtırın Belediye Başkanı Xhafer Tahiri, Kosova Demokratik Türk Partisi milletvekilleri Müferra Şinik ve Fikrim Damka'nın yanı sıra Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, TİKA ve Türkiye Maarif Vakfı temsilcileri ile çok sayıda akademisyen, öğrenci katıldı.

Büyükelçi Kılıç, yaptığı konuşmada, Kosovalı bir aileden gelen Mehmet Akif Ersoy'un, Türkiye ile Kosova arasındaki en önemli ortak değerlerden olduğunu vurguladı.

Kılıç, “Kosova ile ülkemiz arasındaki bağlar da bu toprakların bundan seneler önce insanlığın büyük kültür hazinesine hediye ettiği, milletimizin kıymetli evladı, bu büyük insan sayesinde hiç şüphesiz daha bir sağlam, daha bir sarsılmazdır. Bu sarsılmaz bağlar bizleri ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki ilişkiler için sağlam adımlarla yürümeye teşvik ediyor.” dedi.

Kamu Yönetimi Bakanı Yağcılar da Türk milletinin Kurtuluş Savaşı sırasında verdiği mücadelenin, kenetlenmenin, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin tarihteki en iyi örneklerden biri olduğunu ifade ederek, “Bu mücadele ve destanı kaleme alan büyük şair Mehmet Akif Ersoy’un her mısrasıyla, vatan sevgisini kelimelere dökerek, ortak duygu ve düşüncelerimizin en iyi tercümanı olmuştur.” diye konuştu.

“Mehmet Akif ve Gençlik” temasıyla düzenlenen anma programında Priştine Üniversitesi Şarkiyat Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsa Memişi ve Türkoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İrfan Morina da konuşma yaptı.

Yolcu otobüsünde muavin dehşeti!Yolcu otobüsünde muavin dehşeti!
Feci şekilde dövülmüştü! Engelli gence şok!Feci şekilde dövülmüştü! Engelli gence şok!
Bu telefon Türkiye'yi sallayacak!Bu telefon Türkiye'yi sallayacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istiklal marşı Kosova Mehmet Akif Ersoy Priştine

En Çok Okunan Haberler

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

İran'daki uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!

İran'daki uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!

E-devletten yeni bir hizmet daha: Vasiyetname 'e-Devlet'e taşınıyor

E-devletten yeni bir hizmet daha: Vasiyetname 'e-Devlet'e taşınıyor

Başaran Holding uçağındaki kaza ile ilgili yeni iddialar

Başaran Holding uçağındaki kaza ile ilgili yeni iddialar

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

İlginizi Çekebilir

İran'daki uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!

İran'daki uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!

Ankara'da son dakika korkutan patlama!

Ankara'da son dakika korkutan patlama!

İran'da düşen Başaran Holding'a ait özel jetin pilotu Melike Kuvvet'in büyük dramı

İran'da düşen Başaran Holding'a ait özel jetin pilotu Melike Kuvvet'in büyük dramı

İran'da düşen uçağın enkaz görüntüleri ortaya çıktı

İran'da düşen uçağın enkaz görüntüleri ortaya çıktı

AK Partili vekil MHP'li vekilden şikayetçi oldu: Savcılıktan 'Hanım' kararı

AK Partili vekil MHP'li vekilden şikayetçi oldu: Savcılıktan 'Hanım' kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çeşme’de İstiklal Marşı’nın kabulünün 97. yılı kutlandı

Çeşme’de İstiklal Marşı’nın kabulünün 97. yılı kutlandı

Kargı’da Mehmet Akif Ersoy konulu konferans

Kargı’da Mehmet Akif Ersoy konulu konferans

Kosova’da İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy anıldı

Kosova’da İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy anıldı

Ispartalı uzman çavuş şehit oldu

Ispartalı uzman çavuş şehit oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan Banazlı öğrencilere 6 bin kitap

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan Banazlı öğrencilere 6 bin kitap

Söke Ticaret Odası Yenilikçi Hareket Grubu Proje Tanıtım Toplantısı Yapıldı

Söke Ticaret Odası Yenilikçi Hareket Grubu Proje Tanıtım Toplantısı Yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.