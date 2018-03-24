İstiklal Özel Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri Melikgazi’de

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık günü vesilesiyle İstiklal Özel Mesleki Eğitim Merkezi öğretmen ve öğrencileri Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret ederek, sosyal belediyecilik çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Öğrenciler ile tek tek tokalaşarak sohbet eden Başkan Memduh Büyükkılıç, kamuya yararlı olan özellikle eğitim ve sağlık alanlarında çalışma sergileyen, başarılı çalışmaları ile övünç kaynağı olan her türlü eğitim kuruluşlarını desteklerini söyledi. Melikgazi Belediyesi sosyal belediyecilik çalışmaları ile toplumda haklı yerini almış olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç; “Bu çocuklar bizim çocuklarımız, toplumun birer parçasıdır. El sanatları kursuna giden öğrencilerimizin yapmış oldukları el emeği göz nuru eserler gurur verici. Ayrıca kendilerinin yapmış olduğu tespih hediyelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Fırsat verildiğinde ne kadar becerikli olduklarını, hünerli elleri ile neler başarabildiklerini bizlere göstermişlerdir. Pasta ve yemek kursiyeri gençlerimiz yanlarında getirdikleri birbirinden leziz pasta ve yiyecekleri ikram ettiler. Bu vesile ile engelli dostu engelsiz bir yaşam için çalışan bir ekip olarak tüm engelli kardeşlerimizin her zaman yanlarında ve destekçileri olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.
Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak bu tür ziyaretler ile sosyal birlik ve beraberlik örneği gösterdiklerini ve toplum dayanışmasını gelecek kuşaklara aktarılmasına vesile olunduğunu sözlerine ekledi.
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