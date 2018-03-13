İstiklal Şairi Kızılcahamam’da anıldı

Kızılcahamam Çağatay Ortaokulu öğrencileri tarafından 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma etkinliği düzenlendi.

Kızılcahamam Belediyesi Nikah ve Toplantı Salonunda düzenlenen programa; Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Cumhuriyet Başsavcısı Vural Eker, İlçe Milli eğitim Müdürü Veli Karakuş, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Mehmet Akif Ersoy’un biyografisi sunuldu. öğrenciler tarafından piyesler oynandı, şiir okundu ve slayt gösterileri yapıldı.