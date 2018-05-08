"İstikrarsızlığa ve yeni çatışmalara sebep olacak"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesi, istikrarsızlığa ve yeni çatışmalara sebep olacak bir karardır." ifadelerini kullandı.
Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.
Kalın, paylaşımında, "ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesi, istikrarsızlığa ve yeni çatışmalara sebep olacak bir karardır. Çok taraflı anlaşma, diğer ülkelerle devam edecektir. Türkiye, nükleer silahların her türüne karşı olan kararlı tutumunu sürdürecektir." ifadelerine yer verdi.
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