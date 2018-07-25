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İstinaf Başsavcısı Hadi Salihoğlu emekliliğini istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 19:17 | Son Güncelleme

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA - İSTANBUL Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Hadi Salihoğlu, yaptığı yazılı açıklama ile emekliliğini istediğini duyurdu.  Bugün bir yazılı açıklama yapan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Hadi Salihoğlu, Adalet Bakanlığı'na bugün yolladığı dilekçe ile emekliliğini istediğini belirtti.

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA - İSTANBUL Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Hadi Salihoğlu, yaptığı yazılı açıklama ile emekliliğini istediğini duyurdu.

Bugün bir yazılı açıklama yapan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Hadi Salihoğlu, Adalet Bakanlığı'na bugün yolladığı dilekçe ile emekliliğini istediğini belirtti. Açıklamasında, 1979 yılında mesleğe başladığını, Erzincan, Çankırı ve Kahramanmaraş'ta görev yaptıktan sonra 1991 yılında İstanbul'a geldiğini belirten Salihoğlu, "Bugün ailemin onayı ile görevi bırakmak ve emekli olmak ihtiyacını hissettim" diye konuştu.

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