İstinaf, birine beraat verdi, diğerinin cezasını artırdı

ÇORUM (AA) - Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Çorum'da, yerel mahkemece cinayet suçundan farklı sürelerde hapis cezasına çarptırılan sanıklardan birinin beraatine karar verirken, diğerinin ise cezasını artırdı.

Alınan bilgiye göre, 2015 yılının Ağustos ayında Çorum'un Uğurludağ ilçesine bağlı Karakısık köyünde, üç çocuk babası Cevat Mert, traktörünün üzerinde tüfekle vurularak öldürüldü.

Olayın ardından cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan Sait Ertelli ve amcası Fatih Mehmet Ertelli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve 2 yıl 4 ay süren dava sonunda, sanıklardan Sait Ertelli 13 yıl 4 ay, amcası Fatih Mehmet Ertelli'yi ise 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Avukat Rıdvan Çam, sanıklardan Sait Ertelli'nin cinayetle ilgisi olmadığı gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını, istinaf mahkemesine taşıdı. Dosya üzerinden davayı karara bağlayan Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yaklaşık 3 yıldır tutuklu bulunan Sait Ertelli'nin, üzerine atılı suçu işlediğine dair, her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatına hükmetti.

Ertelli'nin tutuklu bulunduğu süre nedeniyle tazminat hakkının bulunduğuna, avukatlık ücretlerinin de hazineden alınıp sanığa ödenmesine karar veren mahkeme, diğer sanık Fatih Mehmet Ertelli'nin cinayeti işlediğinin sabit görüldüğü yönünde karar alarak, yerel mahkemenin verdiği 12 yıl hapis 6 ay hapis cezasını 16 yıla çıkardı.

