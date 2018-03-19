İstinaf, Cumhuriyet Vakfı yönetimi kararlarının iptalini onadı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Cumhuriyet Vakfı'nın yönetim kurulunun üye seçimine ilişkin 18 Şubat 2014 tarihli toplantıda alınan kararların vakıf senedindeki çoğunluğa aykırı olması nedeniyle iptaline ilişkin kararını onadı.
Yerel mahkemenin kararını İstinaf Mahkemesine taşıyan Cumhuriyet Vakfı avukatı Tora Pekin, davacılar Alev Coşkun ve Şevket Tokuş'un yeterli oy alamadıkları için Cumhuriyet Vakfı yönetimine seçilemediklerini öne sürdü.
Avukat Pekin, davacı İnan Kıraç ve Nevzat Tüfekçioğlu'nun istifa etmeleri, Aydın Aybay'ın da vefat etmesi nedeniyle yönetim kurulunun fiilen 9 kişiye indiğini, toplantının 6 kişi ile yapıldığını, bunun da toplantı nisabına uygun olduğunu savunarak yerel mahkeme kararının kaldırılmasını ve davanın reddini istedi.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, gelen dosya hakkında 28 Şubat'ta Cumhuriyet Vakfı'nın İstinaf başvurusunu görüştü.
4. Hukuk Dairesi, davaya konu 18 Şubat 2014 tarihli Cumhuriyet Vakfı toplantısının 6 kişi ile yapıldığını, bunlardan Cüneyt Arcayürek ve Mustafa Balbay'ın vekalet ile temsil edildiğini, Yargıtay kararlarına göre vekalet ile temsilin yasaya uygun olmadığını, üyelerin şahsen oy kullanması gerektiğini gerekçe gösterdi.
4. Hukuk Dairesi, Cumhuriyet Vakfı'nın İstinaf başvurusunun esastan reddine, usul ve yasaya uygun olan yerel mahkeme kararının onanmasına hükmetti.
Ayrıca, 4. Hukuk Dairesi, Cumhuriyet Vakfı'nın kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Yargıtay'a başvurma hakkı bulunduğunu tutanağa geçirdi.
- Olayın Geçmişi
Cumhuriyet Vakfı'nın 18 Şubat 2014 tarihli toplantıda alınan kararların iptal edilmesine ilişkin, yönetim kurulu üyeleri Alev Coşkun ile Şevket Tokuş ve Mustafa Pamukoğlu, 2016 yılında İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurmuştu.
Mahkeme, 2 Mayıs 2017 tarihindeki duruşmada, davacıların talebini haklı bularak, Cumhuriyet Vakfı'nın yönetim kurulunun üye seçimine ilişkin 18 Şubat 2014 tarihli toplantıda alınan kararların vakıf senedindeki çoğunluğa aykırı olması nedeniyle iptaline karar vermişti.
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