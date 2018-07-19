İZMİR (AA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in babası Serkan Sakin, mahkemenin sanıklar için verdiği cezaları değerlendirirken, "Alperen geri gelmeyecek. Bu bir emsal olsun. Hiçbir zararlı insan küçük çocuklara zarar verme cüretini gösteremesin. İstinaf mahkemesine gideceğiz bu işi bırakmayacağız." dedi.

Baba Sakin, sanıklar hakkında açıklanan karar sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, yargılama sürecinde kendilerine yardımcı olan herkese ve avukatlarına teşekkür etti.

Cezayı yeterli bulmadıklarını ve istinaf mahkemesine gideceklerini söyleyen Sakin, "Alperen geri gelmeyecek. Bu saatten sonra bizim bütün savaşımız başka hiçbir ailenin Alperenine bir şey olmasın. Bu bir emsal olsun. Hiçbir zararlı insan küçük çocuklara zarar verme cüretini gösteremesin. İstinaf mahkemesine gideceğiz bu işi bırakmayacağız." ifadesini kullandı.

Anne Buket Sakin de ağlayarak yaptığı konuşmasında, kararın verdikleri hukuk mücadelesinde güzel bir ilk adım olduğunu ancak cezayı yeterli görmediklerini belirtti.