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İstinat duvarından aşağı düşen ineği itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 09:31 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, yaklaşık 5 metrelik istinat duvarının üzerinden tarlaya düşen inek, itfaiye tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Dinçer AKBİR-Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, yaklaşık 5 metrelik istinat duvarının üzerinden tarlaya düşen inek, itfaiye tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Olay akşam saatlerinde, Körfez Cumhuriyet Mahallesi Yiğit Sokak üzerinde meydana geldi. Osman Esen'e ait inek yolun kenarında otlarken yaklaşık 5 metrelik istinat duvarının üzerinden tarlaya düştü. Çamura saplanan ineği bulunduğu yerden çıkaran vatandaşlar, ineği tekrar yola çıkartmak için itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından vinç yardımı ile ineği tarladan alarak yukarı çıkardı. İnek, sahibine teslim edildi.

Mahalle halkı ise istinat duvarının üzerinden daha önce de tarlaya araçların düştüğünü söyleyerek, duvar üzerindeki korkulukların yükseltilmesini istedi.

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