İstinat duvarları faciaya davetiye çıkarıyor: 1 haftada 3 ilde 5 duvar çöktü

Yağışlı geçen hafta, tüm Türkiye’ye büyük bir tehlikeyi hatırlattı: Gelişigüzel, plansız yapılmış istinat duvarları. İstanbul’da bir hafta içinde 3, Trabzon ve Bursa’da birer istinat duvarı çöktü. Büyük şans eseri ölen ve yaralanan olmadı, onlarca otomobil büyük hasar gördü. Son olarak dün Kocaeli’nde istinat duvarının 5 katlı binanın üzerine yıkılması, olası bir facianın yaşanabileceğini bir kez daha gösterdi.

Gazete Habertürk'ten Uzay Kesmen, istinat duvarlarının izin, ruhsat, inşaat ve denetim aşamalarını, çökmelerin neden kaynaklanmış olabileceğini uzmanlara ve konunun taraflarına sordu. Sonuç ise biraz karışık; denetim ve kontrol projenin kime ait olduğuna göre değişiyor. Buna göre ilçe belediyeleri, büyükşehir belediyeleri ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlükleri denetim ve kontrolden sorumlu. Uzmanlar ise istinat duvarlarının gelişigüzel yapılması ile birlikte giderek büyüyen soruna karşı tehlikeye dikkat çekiyor.

‘MÜHENDİSLİK ESERİ’

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna, bu tür inşaat faaliyetlerinin de ruhsata tabii olduğunu belirtiyor. Bu duvarlarının basite indirgenmemesi gerektiğini ve küçük de olsa büyük de bir mühendislik eseri olduğunu söyleyen Suna şunları söyledi: “Hepsinin projelendirilmesi, bunun da kontrolü gerekir. Sonra imalat aşamasına geçilir. İmalatın da doğru yapılıp yapılmadığının kontrol edilmeli. Bu aşamalardan biri olmazsa faciaya davet çıkar. Türkiye’de istinat duvarını zaman kaybı ve maliyeti arttırıcı bir unsur olarak görüyorlar. İstinat duvarları kimi zaman sırf inşaat ruhsatı alabilmek için yapılıp geçiliyor. Bu tür küçük yapılar küçümsendiği sürece bu olaylarla hep karşılaşırız.”