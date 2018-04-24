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İstiridye mantarı yetiştiriciliği yaygınlaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 18:52 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mudanya ilçesinde istiridye mantarı yetiştiriciliği yaygınlaşıyor.Kaymakam Faik Oktay Sözer, Yörükali Mahallesi’nde istiridyer mantarı üretim tesislerini gezerek mantar hasadı yaptı.

İstiridye mantarı yetiştiriciliği yaygınlaşıyor

Bursa’nın Mudanya ilçesinde istiridye mantarı yetiştiriciliği yaygınlaşıyor.
Kaymakam Faik Oktay Sözer, Yörükali Mahallesi’nde istiridyer mantarı üretim tesislerini gezerek mantar hasadı yaptı. Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Fazlı Aydoğan, Yörükali köyünde birlik üyesi Halil Doğan’ın mantar üretim tesislerinde Kaymakam Sözer’i davet ederek, üretim tesisleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Kaymakam Sözer’e mantar üretim tesislerini gezdiren Aydoğan, üretici pazarlarının önemine işaret etti.
İşletme sahibi Halil Doğan ise, 4 ayrı özel izolasyonlu, nemlendirme, iklimlendirme, havalandırma ve aydınlatma donanımlı çadırların yanında, mantar kompostosu için özel dezenfektasyon havuzu ve ekipmanları bulunduğunu anlattı. Halil Doğan, hasat edilen mantarların ertesi gün pazara gidene kadar 2.4 derecede özel soğuk hava odasında bekletildiğini söyledi.
Doğan, “Kültür mantarının tadı, tavuk eti gibidir. İstiridye mantarınınki ise et tadındadır. Zevkle üretim yaparak 20 ton ürün alıyorum” dedi.
Doğan, istiridye mantarının pazarda 12 liraya kadar satılığının altını çizdi.

İstiridye mantarı yetiştiriciliği yaygınlaşıyor

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