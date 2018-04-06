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İstismar düzenlemesiyle ilgili son dakika gelişme!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 11:38 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, istismar düzenlemesinin Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldığını söyledi

İstismar düzenlemesiyle ilgili son dakika gelişme!

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