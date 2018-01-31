İstismar ettiği öğrencinin velisine 'Şeriata gidelim' dedi

Kaya, şunları öne sürmüştü:

"Özellikle çocuklarla ilgili meslek gruplarında hizmet veren kişilerin belli aralıklarla sicil kaydı tutulacak. Bu periyodik olarak da istenecek. Düşünün cinsel istismarda bulunmuş bir öğretmenin mesleğine devam etmesi mümkün mü? İyi halle ilgili çalışmamız da var. Adalet Bakanlığımızla çalışmanın sonuna geldik. İyi hal denen indirim, (kravat takıp-takım elbise giyip mahkemeye gelince cezanın indirilmesi) özellikle bu tür davalarda asla geçerli olmayacak. 2018 yılı içinde artık bunun uygulanması yönünde çalışacağız."