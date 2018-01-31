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İstismar ettiği öğrencinin velisine 'Şeriata gidelim' dedi

GÜNCEL HABERLERİ | 31.01.2018 07:34 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da imam hatip lisesinde 16 yaşındaki öğrencisi A.D.’ye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan ve mağdurun babasına, 'Şeriata gidelim, cezam ölüm de olsa razıyım' diye mesaj attığı belirlenen coğrafya öğretmeni A.B.’ye iyi hal indirimi yapıldı.

Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen davanın 5’inci celsesine sanık A.B. katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada Cumhuriyet savcısı, bir önceki celse açıkladığı esas hakkındaki görüşünü tekrarladı, hakkında ’cinsel taciz’ suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan A.B.’nin 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık A.B.’yi ‘Sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı’ suçundan, önce 2 kez ceza artırımı yaparak 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, daha sonra sanığın geçmişi, yargılama sürecinde gösterdiği davranışı ve cezanın geleceği üzerindeki etkisini dikkate alarak, iyi hal indirimi yapıp, cezayı 4 yıl 8 ay 7 güne indirdi.

A.B., olayın basında yer almasının ardından Kulp Kaymakamlığı tarafından idari soruşturma açılarak, açığa alınmıştı.

BAKAN KAYA'NIN İYİ HAL İDDİASI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, hükümetin kadını ve çocuğu istismar edene iyi hal indirimini kaldıracağını iddia etmişti.

Kaya, şunları öne sürmüştü:

"Özellikle çocuklarla ilgili meslek gruplarında hizmet veren kişilerin belli aralıklarla sicil kaydı tutulacak. Bu periyodik olarak da istenecek. Düşünün cinsel istismarda bulunmuş bir öğretmenin mesleğine devam etmesi mümkün mü? İyi halle ilgili çalışmamız da var. Adalet Bakanlığımızla çalışmanın sonuna geldik. İyi hal denen indirim, (kravat takıp-takım elbise giyip mahkemeye gelince cezanın indirilmesi) özellikle bu tür davalarda asla geçerli olmayacak. 2018 yılı içinde artık bunun uygulanması yönünde çalışacağız."

Öğrencileri taciz edip, mesajla şeriata davet etmişti! Tepki toplayan öğretmen açığa alındı
Taciz davasında üst üste skandal!.. Başka okula atandı, 'şeriat mahkemesi' istedi
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cinsel taciz öğretmen şeriat Diyarbakır imam hatip

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bu ülkede artık hiçbir karara anormal gözüyle bakmamak gerekir ?
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