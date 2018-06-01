İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstiyorlar ki Türkiye'ye S-400 almayalım, istiyorlar ki Suriye'den PYD ve PKK omzuna aldığı bir havanla istediği gibi Kilis'i, Gaziantep'i istediği noktaya getirebilsin, korkutabilsin. Biz de alıyoruz, almaya da karar verdik. Bu, bir lig daha yukarı çıkmak demektir. Türkiye lig lig yükselmektedir ve bu sizin sayenizde oluyor. 25 Haziran'dan sonra Türkiye'de her şey çok daha güzel olacak." dedi. Bakan Soylu, Gaziosmanpaşa Sultangazi Sanayici ve İşadamları Derneği'nin düzenlediği iftar programında davetlilere hitap etti. Türkiye'nin büyük ve önemli meselelerinde milletin önemli adımlar attığını vurgulayan Soylu, Türkiye'nin terörle, terör örgütleriyle, uyuşturucuyla mücadele ettiğini söyledi. Soylu, Türkiye'nin büyük projeler yaptığını hatırlatarak, "Türkiye'nin güçlü olmak ve sözünü dünyaya hakim kılmak gibi çok önemli bir işi var. Bu işi yarım bırakırsak... Bu ülke çok zor zamanlar geçirdi, darbeler, anarşizm, terörizm, ekonomik sıkıntılar... Bizden sonraki nesiller bunu yaşamasın ve bu korkuyu kendisinde hissetmesin istiyoruz. Şu anda istikametimiz iyidir. Tam 1699'dan itibaren, Karlofça'dan itibaren benim memleketim çok yükselmeye çalıştı ama ilk kez 21. asrın başından itibaren yükseliyor. Şimdi güzel bir Cumhur İttifakımız da var. Bu ittifakla beraber Türkiye'de daha geniş bir yelpazede, herkesi kucaklayarak Türkiye'nin geleceğine ve yarına adım atacağız." diye konuştu.

Yurt dışı gezilerinde boynunun hiç yere eğik olmadığını vurgulayan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Fakat karşımda Amerika, İngiltere, Rusya, Almanya, Avrupa'nın birçok ülkelerinin temsilcileri vardı, başlarını yukarı kaldırabilecek bir takatleri olmadı, bu sizin gücünüzdür ve milletin gücüdür. Bunu hep beraber devam ettirmek durumundayız. İstiyorlar ki Türkiye'ye S-400 almayalım, istiyorlar ki Suriye'den PYD ve PKK omzuna aldığı bir havanla istediği gibi Kilis'i, Gaziantep'i istediği noktaya getirebilsin, korkutabilsin. Biz de alıyoruz, almaya da karar verdik. Bu, bir lig daha yukarı çıkmak demektir. Türkiye lig lig yükselmektedir ve bu sizin sayenizde oluyor. 25 Haziran'dan sonra Türkiye'de her şey çok daha güzel olacak. Biz güzel başlangıçlar yaptık. Selçuklu'yla Malazgirt'te güzel başlangıçlar yaptık. Söğüt'te Osman Bey'le güzel başlangıçlar yaptık. Cumhuriyetimizle Ankara'da güzel başlangıçlar yaptık. 22. asrın başında Cumhurbaşkanımızla güzel başlangıçlar yaptık. Şimdi güçlü bir parlamento, aynı zamanda güçlü bir hükümet, aynı zamanda güçlü bir Türkiye'yle yine güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz. Bilesiniz ki refah, kalkınma, demokrasiyi yükseltme, hukukun üstünlüğünü en iyi noktaya taşıma yolumuz açıktır."