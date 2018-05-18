KOCAELİ (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "İstiyoruz ki Kudüs'te barış olsun, istiyoruz ki Kudüs'te bütün dinlerin bir arada Osmanlı döneminde bulduğu huzur tekrar yeşersin ve adeta terör devleti haline gelen İsrail yaptıklarının cezasını ödesin. İnşallah bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde elimizden gelenin en iyisini yapmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı tarafından Uluslararası Fuar Merkezi'nde sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine verilen iftar programında konuşan Işık, Kudüs'ü sadece Müslümanların meselesi olarak görmenin çok büyük bir eksik olduğunu belirterek, Kudüs meselesinin bir insanlık meselesi olduğunu söyledi.

Işık, Kudüs'ün statüsünün değiştirilmesine yönelik her hareketin sadece Müslümanlara değil, aslında bütün insanlığa yönelik bir hareket olduğunu kaydetti.

Müslümanların ve insanlığın üzerinde ölü toprağı olduğuna işaret eden Işık, "Kudüs karşısında maalesef insanların büyük çoğunluğu kayıtsız. Bugün bazı olumlu gelişmeler oldu. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu, tarafsız inceleme komisyonu kurulması kararını aldı. Bunu sevinçle, memnuniyetle ve geleceğe yönelik umut olarak görmek istiyoruz." diye konuştu.