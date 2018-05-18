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"İstiyoruz ki Kudüs'te barış olsun"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 22:43 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık: - "İstiyoruz ki Kudüs'te barış olsun, istiyoruz ki Kudüs'te bütün dinlerin bir arada Osmanlı döneminde bulduğu huzur tekrar yeşersin ve adeta terör devleti haline gelen İsrail yaptıklarının cezasını ödesin. İnşallah bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde elimizden gelenin en iyisini yapmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

"İstiyoruz ki Kudüs'te barış olsun"

KOCAELİ (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "İstiyoruz ki Kudüs'te barış olsun, istiyoruz ki Kudüs'te bütün dinlerin bir arada Osmanlı döneminde bulduğu huzur tekrar yeşersin ve adeta terör devleti haline gelen İsrail yaptıklarının cezasını ödesin. İnşallah bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde elimizden gelenin en iyisini yapmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı tarafından Uluslararası Fuar Merkezi'nde sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine verilen iftar programında konuşan Işık, Kudüs'ü sadece Müslümanların meselesi olarak görmenin çok büyük bir eksik olduğunu belirterek, Kudüs meselesinin bir insanlık meselesi olduğunu söyledi.

Işık, Kudüs'ün statüsünün değiştirilmesine yönelik her hareketin sadece Müslümanlara değil, aslında bütün insanlığa yönelik bir hareket olduğunu kaydetti.

Müslümanların ve insanlığın üzerinde ölü toprağı olduğuna işaret eden Işık, "Kudüs karşısında maalesef insanların büyük çoğunluğu kayıtsız. Bugün bazı olumlu gelişmeler oldu. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu, tarafsız inceleme komisyonu kurulması kararını aldı. Bunu sevinçle, memnuniyetle ve geleceğe yönelik umut olarak görmek istiyoruz." diye konuştu.

- "Terör devleti haline gelen İsrail yaptıklarının cezasını ödesin"

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın da bu konuda çok net bazı kararları alıp dünyaya duyuracağını belirten Işık, "İstiyoruz ki Kudüs'te barış olsun, istiyoruz ki Kudüs'te bütün dinlerin bir arada Osmanlı döneminde bulduğu huzur tekrar yeşersin ve adeta terör devleti haline gelen İsrail yaptıklarının cezasını ödesin. İnşallah bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde elimizden gelenin en iyisini yapmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Günümüzde sadece ülkeler değil şehirler arasında da rekabet olduğuna dikkati çeken Işık, her şehrin kendi ölçeğindeki diğer şehirlerle yarışırken aynı ölçekteki bütün dünya şehirleriyle yarışmak durumunda olduğunu vurguladı.

Başbakan Yardımcısı Işık, şöyle devam etti :

"İşte böylesine rekabetin yoğun olduğu bir dünyada bizler Kocaeli'de şu anda sorumluluk üstlenmiş insanlar olarak şehrimizi hem ülkemizin bir yıldızı olarak yoluna devam etmesi noktasında hazırlamaya çalışırken diğer taraftan da dünya ölçeğinde de başarılar elde etmenin gayreti içerisindeyiz. Bu şehir için her birimiz elimizden gelenin en iyisini yapmanın gayreti içerisindeyiz. Modern yönetişim anlayışında artık sivil toplum örgütleri de şehirlerle ilgili kararların alınma sürecine etkin olarak katılıyorlar. Kocaeli de bunun en güzel uygulandığı şehirlerden biri. Şehrimizi ilgilendiren her konuda sivil toplum kuruluşlarının mümkün olduğu kadar görüşlerini almanın gayreti içerisindeyiz."

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Anahtar Kelimeler:
ak parti Kudüs

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