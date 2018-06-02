İSTUSAD ile MEDİPOLSEM arasında iş birliği

Kodan, sağlık turizminin bir süreç olduğunu, bu işin her bir adımının önemli olduğuna değinerek, "Sağlık sektöründe eğitimlerin güvenilir ve işin ehli olan kurum ve kişiler tarafından verilmesi gerekmektedir. Eğitmen olmak ile gösteri dünyasına ait bir karakter olmak iki ayrı alandır. Günümüzde belki işin keyfiyeti gereği bilmiyorum ama sektörel eğitim işleri bilimsellikten ayrılmadan öğrenciyi de sıkmadan yapılması gerekmektedir. Bu işin dengesi ancak köklü ve değerleri olan kurumlar tarafından zamanla oturtulabilir." değerlendirmesini yaptı.

Öğrenmenin en basit tanımı ile kalıcı davranış değişikliği olduğunu aktaran Kodan, şöyle devam etti:

"Biz ülkemize gelen her türlü turisti anlamak, kültürel değerlerine göre onlarla iletişim kurmak ve daha sonra gerekli hizmeti verdikten sonra ülkesine en üst düzeyde memnun olmuş bir şekilde göndermemiz gerekmektedir. Bu sürecin ise bir iki defa eğitim verilmesi ile oluşması çok zordur. Sürekli eğitim kavramı, hayat boyu öğrenme kavramları bize buraları işaret eder ve eğitimin birkaç defaya mahsus olmadan tüm kurumların bu işi planlarına alarak uzun vadeli bakmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu bağlamda ülkemizin önemli bir kurumu ve markası olan Medipol ailesine dahil olduğumuz için mutluyuz ve ülkemizin bu güzel markasının daha iyi işlere imza atmasında bir vesile de biz olabilirsek, bizler misyonumuzu yerine getirmiş olacağız."

MEDİPOLSEM Müdürü Abdullah Selim Vardarbaş da kurum olarak ulusal ve uluslararası alanlara hitap edecek eğitim paketlerinin içerikleri ile birlikte her geçen gün daha iyi bir noktaya gittiğini kaydetti.