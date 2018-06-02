İSTUSAD ile MEDİPOLSEM arasında iş birliği

İSTANBUL (AA) - İstanbul Uluslararası Sağlık ve Turizmi Derneği (İSTUSAD) İstanbul Medipol Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (MEDİPOLSEM) ile ulusal ve uluslararası alanlarda eğitim iş birliği protokolü imzaladı.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, iş birliği protokolü ilk etapta sertifikalı olarak, sağlık turizmi, sağlık işletmesi yönetimi, sağlık çalışanları için "Hemşirelik Eğitimleri", "Hasta Danışmanlarına Yönelik Eğitimler", "Ön Lisans Mezunu Sağlık Teknikerlerine Yönelik Eğitimleri"ni kapsarken dernek üyelerine önemli avantajlar sunacak.
İmza töreninde görüşlerini açıklayan ISTUSAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ali Kodan, ülkedeki sağlık yatırımlarının artık daha verimli kullanılması gerektiğini, sağlık turizmi kavramına bütünsel yaklaşılması gerektiğini belirtti.
Kodan, sağlık turizminin bir süreç olduğunu, bu işin her bir adımının önemli olduğuna değinerek, "Sağlık sektöründe eğitimlerin güvenilir ve işin ehli olan kurum ve kişiler tarafından verilmesi gerekmektedir. Eğitmen olmak ile gösteri dünyasına ait bir karakter olmak iki ayrı alandır. Günümüzde belki işin keyfiyeti gereği bilmiyorum ama sektörel eğitim işleri bilimsellikten ayrılmadan öğrenciyi de sıkmadan yapılması gerekmektedir. Bu işin dengesi ancak köklü ve değerleri olan kurumlar tarafından zamanla oturtulabilir." değerlendirmesini yaptı.
Öğrenmenin en basit tanımı ile kalıcı davranış değişikliği olduğunu aktaran Kodan, şöyle devam etti:
"Biz ülkemize gelen her türlü turisti anlamak, kültürel değerlerine göre onlarla iletişim kurmak ve daha sonra gerekli hizmeti verdikten sonra ülkesine en üst düzeyde memnun olmuş bir şekilde göndermemiz gerekmektedir. Bu sürecin ise bir iki defa eğitim verilmesi ile oluşması çok zordur. Sürekli eğitim kavramı, hayat boyu öğrenme kavramları bize buraları işaret eder ve eğitimin birkaç defaya mahsus olmadan tüm kurumların bu işi planlarına alarak uzun vadeli bakmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu bağlamda ülkemizin önemli bir kurumu ve markası olan Medipol ailesine dahil olduğumuz için mutluyuz ve ülkemizin bu güzel markasının daha iyi işlere imza atmasında bir vesile de biz olabilirsek, bizler misyonumuzu yerine getirmiş olacağız."
MEDİPOLSEM Müdürü Abdullah Selim Vardarbaş da kurum olarak ulusal ve uluslararası alanlara hitap edecek eğitim paketlerinin içerikleri ile birlikte her geçen gün daha iyi bir noktaya gittiğini kaydetti.
Akademik kadrodaki zenginliği, teknolojik imkanların yakından takibi ile destekleyerek ülkenin güzel insanlarının ihtiyaç duyduğu tüm eğitim alanlarında hizmeti aksatmadan devam ettirme azminde olduklarına dikkati çeken Vardarbaş, "Maksadımız, yaşam boyu eğitimin ilkelerine sadık kalarak, öğrenmeyi esas almak ve eğitimi kalıcı bir halde sektörlerde canlı tutmak. Bu bağlamda ISTUSAD ile yaptığımız iş birliği anlaşmasını önemsiyor ve tüm süreçte kendilerine destek olmayı arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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