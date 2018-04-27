İsveç 9 bin Afgan sığınmacı gence oturum vermeyi planlıyor

STOCKHOLM (AA) - İsveç hükümeti, eğitimlerine devam etmeleri şartıyla 9 bin Afgan sığınmacının ülkede kalmalarına olanak sağlayacak bir yasa tasarı hazırladı.İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, 2015 yılındaki sığınmacı krizinde ülkeye gelen 20 bin refakatsiz sığınmacıdan 11 bininin geçen yılki iltica talebi, 18 yaşının altında oldukları için kabul edildi. Ancak geriye kalan 9 bin gece hükümet, yaşları 18 ve üzeri olduğu için iltica hakkı vermemişti. Bunun üzerinde krize dönen duruma çözüm bulmak amacıyla hükümet yeni bir planlamaya gitti.

Hükümetin, 18 yaş ve üstü 9 bin Afgan gence eğitimlerine devam etmesi şartıyla yeni bir şans vereceğini bildirildi. Bu kapsamda, hükümet, Afgan gençlerin ülkelerine oturumlarına izin verecek bir yasa tasarısı hazırladı.

Hükümetin bu çalışmasına en büyük destek muhalefetteki Liberal Sağ Merkez Partisinden geldi. Parti lideri Annie Lööf, yaptığı basın toplantısında, hükümetin hazırladığı yasayı tasarısını desteklediklerini, bunun için mecliste ''evet'' oyu kullanacaklarını belirtti.