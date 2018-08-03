İsveç, ABD'den Patriot hava savunma sistemi satın alıyor

STOCKHOLM (AA) - İsveç hükümeti, savunma kapasitesini geliştirmek amacıyla ABD'den Patriot hava savunma sistemi satın alacağını duyurdu.
Hükümetin resmi internet sayfasında yayımlanan açıklamaya göre, hükümetin ABD'den Patriot hava savunma sistemini tedarik etmek için Silahlı Kuvvetlere resmi yetkiyi verdiği bildirildi.
Devlet televizyonu SVT'nin haberinde, ABD'li savunma şirketi Ratheon ile yapılan anlaşma gereği hava savunma sistemi için İsveç'in ABD şirketine 10 milyar kron (yaklaşık 5,7 milyar lira) ödeyeceği kaydedildi.
Meclis Savunma Komitesi Başkanı Allan Widman, anlaşmanın çok hızlı gerçekleştiğini ve Anayasa Komitesi tarafından anlaşmanın yeniden gözden geçirilebileceğini söyledi.
İsveç devlet radyosu SR'nin haberine göre ise İsveç, Patriot hava savunma sistemi alımıyla, hava sahasını ihlal eden Rusya'ya karşı önlem almayı hedefliyor.
Dört ateşleme birimi, yedek parça, eğitim füze tedarikini kapsayan sözleşme, İsveç Silahlı Kuvvetlerinin 2013 yılından bu yana gerçekleştirdiği en yüksel alım olma özelliğini taşıyor.
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