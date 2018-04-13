İsveç Akademisinin Daimi Sekreteri Danius'tan istifa

STOCKHOLM (AA) - Nobel Edebiyat Ödülü'nü veren İsveç Akademisinin Daimi Sekreteri Sara Danius, istifa ettiğini açıkladı.
Sızıntı ve cinsel saldırı haberlerinin bir haftadır ülke gündemini meşgul etmesinin ardından İsveç Akademisi Daimi Sekreteri Sara Danius, istifa ettiğini bildirdi.
Danius, üç saat süren kriz toplantısından sonra bir basın açıklaması yaparak, "Devam etmek isterdim ama Akademinin prestijini kurtarmak için istifa kararı aldım.'' değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan skandalın odak ismi İsveçli şair Katarina Frostenson da Akademiden ayrıldığını duyurdu.
- Nobel Ödülü kazananlardan 7 kişinin ismi sızdırıldı
Dagens Nyheter gazetesinin haberine göre, Akademi üyesi şair Katarina Frostenson'un eşi Jean-Claude Arnault'un 7 kez Nobel Ödülü'nü kazanan kişilerin ismini önceden kamuoyuna sızdırdığı iddia edilmişti. Arnault ,18 kadına cinsel tacizle suçlanırken, bu kişiler arasında Akademi üyelerinin eşleri ve kızlarının da yer aldığı öne sürülmüştü.
Skandalın ortaya çıkmasından sonra Akademi üyesi Peter Englund, Klas Ostergren ve Kjell Espmark, geçen cuma günü istifa etmişti.
İsveç Akademisince 1901 yılından beri verilen Nobel Edebiyat Ödülü, dünyanın en prestijli ödülleri arasında gösteriliyor.
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