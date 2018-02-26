İsveç İslam Federasyonu başkanlığına yeniden Tahir Akan seçildi

STOCKHOLM (AA) - İsveç'te yaşayan 500 bine yakın Müslüman'ı aynı çatı altında buluşturan İsveç İslam Federasyonunun başkanlığına dördüncü kez Tahir Akan seçildi.
İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen İsveç İslam Federasyonu Kongresi'ne tek aday olarak katılan 47 yaşındaki Türk asıllı Tahir Akan, bütün delegelerin oyunu alarak yeniden başkan seçildi.
Seçimden sonra AA muhabirine açıklamalarda bulunan Akan, birçok İslam ülkesinden 52 derneğin federasyon çatısı altında bulunduğunu belirtti.
Akan, İsveç'te yaşayan 500 bine yakın Müslüman'ın sorunlarına çözüm bulunması için önemli görevler üstlendiklerini ifade etti.
Müslümanların sorunlarını İsveç hükümetine ilk elden ulaştırdıklarını ve çözüm için beraber çalıştıklarını kaydeden Akan, din, dil ve ırk ayırmadan İsveç'e gelen tüm sığınmacılara destek verdiklerini söyledi.
Konya'nın Kulu ilçesinden 1992 yılında İsveç'e göçen Tahir Akan, 6 yıldır İsveç İslam Federasyonunun başkanı olarak görev yapıyor.
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