İsveç Milli Günü resepsiyonu

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Lars Wahlund, ülkesinin her zaman Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) yolundaki ilerleyişini desteklediğini söyledi.
İsveç'te 6 Haziran 1809 yılındaki anayasa değişikliğiyle mutlak monarşiden parlamenter monarşiye geçilmesi dolayısıyla İsveç'in Ankara Büyükelçiliği'nde milli gün resepsiyonu düzenlendi.
Resepsiyona ev sahipliği yapan Büyükelçi Wahlund, yağmura rağmen konuklarını kapıda karşıladı. Resepsiyona, diplomasi, siyaset, iş, sanat camiasında pek çok davetli katıldı.
Resepsiyon dolayısıyla büyükelçiliğin bahçesine bakan konutun balkonundan davetlilere hitap eden Büyükelçi Wahlund, "Biz bugünü Ulusal İsveç Günü olarak kutluyoruz. Çünkü bu tarihte, 1809 yılında anayasamız kabul edildi. Mutlak monarşi sona erdi ve monarşi gücünü parlamento ile paylaşmaya başladı. Böylece demokrasi başladı." dedi.
İsveç ile Türkiye'nin iki önemli dost ülke olduğunu vurgulayan Wahlund, "Aynı zamanda, Türkiye'nin AB yolunda ilerleyişini de son derece samimi şekilde tüm kalbimizle destekliyoruz." diye konuştu.
Bu resepsiyonun kendisinin Türkiye'de ev sahipliği yaptığı son etkinlik olduğunu belirten Büyükelçi Wahlund, "Gezi Parkı olayları sırasında gelmiştim. Gelecek 24 Haziran seçimlerinin ardından ayrılıyorum. Tahmin edebileceğiniz üzere son derece yoğun bir 5 yıl oldu. Aynı zamanda, mesleki açıdan son derece ilginç bir dönem geçirdik. Daha fazla ilginç olması herhalde beklenemezdi. Türkiye'ye refah, güçlenmiş bir demokrasi ve barış diliyorum." ifadelerini kullandı.
Wahlund, Türkiye’de bulunduğu sürede çok güzel yerler görüp, harika dostlar edindiğini aktararak, "Muhteşem yemekler yedim, gerçi bulunduğunuz yerden göremiyorsunuz ne kadar göbek yaptığımı ama o da önemli göstergelerden bir tanesi." diyerek espri yaptı.
Resepsiyonda Türk kökenli İsveçli müzisyen Mehmet İkiz de davetlilere mini bir caz konseri verdi.
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