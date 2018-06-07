İsveç Milli Günü resepsiyonu

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Lars Wahlund, ülkesinin her zaman Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) yolundaki ilerleyişini desteklediğini söyledi.

İsveç'te 6 Haziran 1809 yılındaki anayasa değişikliğiyle mutlak monarşiden parlamenter monarşiye geçilmesi dolayısıyla İsveç'in Ankara Büyükelçiliği'nde milli gün resepsiyonu düzenlendi.

Resepsiyona ev sahipliği yapan Büyükelçi Wahlund, yağmura rağmen konuklarını kapıda karşıladı. Resepsiyona, diplomasi, siyaset, iş, sanat camiasında pek çok davetli katıldı.

Resepsiyon dolayısıyla büyükelçiliğin bahçesine bakan konutun balkonundan davetlilere hitap eden Büyükelçi Wahlund, "Biz bugünü Ulusal İsveç Günü olarak kutluyoruz. Çünkü bu tarihte, 1809 yılında anayasamız kabul edildi. Mutlak monarşi sona erdi ve monarşi gücünü parlamento ile paylaşmaya başladı. Böylece demokrasi başladı." dedi.

İsveç ile Türkiye'nin iki önemli dost ülke olduğunu vurgulayan Wahlund, "Aynı zamanda, Türkiye'nin AB yolunda ilerleyişini de son derece samimi şekilde tüm kalbimizle destekliyoruz." diye konuştu.