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İsveç, Müslüman olan kadın futbolcuyu konuşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 00:14 | Son Güncelleme

U19 Kadın Milli Takımı'nın kalecisi Andersson'ın Müslüman olması, ülkenin önemli gündem maddelerinden biri oldu

STOCKHOLM (AA) - İsveç U19 Kadın Milli Takımı'nın kalecisi Ronja Andersson'ın Müslüman olması, ülkede günün konusu oldu.
Andersson, İsveç yüksek tirajlı gazetelerinden Aftonbladet'e verdiği röportajda, Müslüman olduktan sonra başta ailesi olmak üzere etrafındakilerin büyük tepkisiyle karşılaştığını söyledi. Andersson, ''Bana önyargı ile yaklaşılırken nefret söylemlerine de maruz kaldım ama ben Müslüman olmaktan dolayı gururluyum.'' ifadelerini kullandı.
IK Uppsala Kadın Futbol takımının formasını giyen Andersson, Müslüman olduktan sonra birçok arkadaşının İslam dininden etkilendiğini aktardı.
Andersson, ''Müslüman olduktan sonra güzel bir dine geçtiğimin farkına vardım. Kur'an-ı Kerim'in içindekilerin hepsine inanıyorum. Allah'ı tanıdım ve bana yardımını hissettim." değerlendirmesinde bulundu.
İslam dininin emirlerini yerine getirmeye çalıştığını anlatan Andersson, ramazanda oruç tutacağını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
futbol İslam isveç Müslüman oldu

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