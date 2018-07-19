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İsveç orman yangınlarıyla mücadele ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 19:47 | Son Güncelleme

İki günde 8 bin 500 hektar ormanlık alan yandı - İsveç hükümeti, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yardım çağrısında bulundu - Müslümanlar yağmur duasına çıkacak

STOCKHOLM (AA) - İsveç Sivil Savunma Dairesi, son iki günde ülke genelinde 8 bin 500 hektar ormanlık alanın yandığını açıkladı.

İsveç'te aşırı sıcakların neden olduğu orman yangınları devam ediyor. Devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, iki gün önce 80 noktada çıkan orman yangının bugün itibarıyla 35 noktada devam ettiği bildirildi.

İsveç Sivil Savunma Dairesinden yapılan açıklamada, 20 bin hektarlık alanı tehdit eden yangınların şu ana kadar 8 bin 500 hektarlık ormanlık alanı yok ettiği ve zararın 600 milyon kron (yaklaşık 300 milyon lira) olduğu kaydedildi. Söndürme faaliyetlerinde tüm kaynakların seferber edildiği vurgulanan açıklamada, Norveç'ten getirilen 6 helikopter ile İtalya'dan ödünç alınan 2 Canadair CL 415 uçağın da çalışmalara katıldığı bildirildi.

Bu arada SVT'nin haberine göre, İsveç hükümetinin Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yardım çağrısında bulunduğu belirtildi. Bu kapsamda Fransa'dan iki yangın söndürme uçağının da bölgeye hareket ettiği kaydedildi.

Meteoroloji kurumundan yapılan açıklamada ise ülkede son 66 yılın en sıcak yazının yaşandığı, aşırı sıcakların kuraklığa neden olduğu ve nisan-mayıs ayında yeterli yağış alamayan hububatın yüzde 60'ının biçilemeyecek durumda olduğu ifade edildi.

- Müslümanlar yağmur duasına çıkacak

Öte yandan İsveç'te uzun süredir yağmur yağmaması ve kuraklığın devam edecek olması nedeniyle ülkedeki Müslümanların cumartesi günü yağmur duası yapacakları öğrenildi. İsveç İslam Federasyonu Başkanı Tahir Akan, AA muhabirine, başkent Stockholm'de, ülkede yaşayan Müslümanların katılımıyla, kuraklığın son bulması isteğiyle yağmur duası yapacaklarını belirtti.

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