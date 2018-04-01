HABER

İsveç, uçaklardan çevre vergisi almaya başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 14:52 | Son Güncelleme

İsveç, uçaklardan çevre vergisi almaya başladı

STOCKHOLM (AA) - İsveç hükümeti, ülkedeki havalimanlarından kalkan uçaklardan bugünden itibaren kişi başına 6 ila 40 avro çevre vergisi almaya başladığını duyurdu.

Tüketici Bakanlığının internet sayfasından yapılan açıklamada, uçakların karbon emisyonuyla hava kirliliğine yol açması nedeniyle İsveç'teki havalimanlarından kalkan uçaklardan, uzaklığa göre vergi alınacağı belirtildi.

Açıklamada, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere giden uçaklardan kişi başına yaklaşık 6, AB dışına ancak İsveç'e uzaklığı 6 bin kilometreyi aşmayan ülkelere giden uçaklardan kişi başına 25, 6 bin kilometreyi aşan bölgelere gidenlerden ise kişi başına 40 avro alınacağı kaydedildi. Açıklamada, Türkiye'ye giden uçaklardan da AB ülkelerindeki gibi kişi başına 6 avroluk vergi tarifesinin uygulanacağı vurgulandı.

Yeni uygulama hakkında AA muhabirine açıklama yapan Türk Hava Yolları Stockholm Müdürü Bilal Arpacı, yeni düzenlemenin kendilerine iletildiğini ve bu aydan itibaren bu durumun bilet fiyatlarına yansıtıldığını söyledi.

- SAS'tan tepki

Öte yandan, İskandinavya Havayolları (SAS) kanuna tepki gösterdi. SAS'tan yapılan açıklamada, yeni ek verginin milyonlarca İsveçlinin ekonomisini olumsuz etkileyeceği belirtildi. İsveçlilerin büyük bölümünün tatil amacıyla dünyanın uzak bölgelerini tercih ettiği vurgulanan açıklamada, şirket, uzak ülkelere yapacağı uçuşları Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a taşıma tehdidinde bulundu.

Kriz yaratan hamleden sonra skandal fotoğrafKriz yaratan hamleden sonra skandal fotoğraf
Mehmet Şanlı'nın ağabeyi konuştu!Mehmet Şanlı'nın ağabeyi konuştu!
O ülkede 7.2 büyüklüğünde deprem!O ülkede 7.2 büyüklüğünde deprem!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
THY ek havaalanı vergisi isveç

En Çok Okunan Haberler

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Bakanlık isimlerini açıklamıştı... Hileli ürün satan mekanlar tıklım tıklım!

Bakanlık isimlerini açıklamıştı... Hileli ürün satan mekanlar tıklım tıklım!

TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!

TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike! Suça alet olabilirsiniz

Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike! Suça alet olabilirsiniz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sayısal Loto sonuçları 31 Mart: Nisan ayında 2 devirli çekiliş!

Sayısal Loto sonuçları 31 Mart: Nisan ayında 2 devirli çekiliş!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e çok sert sözler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e çok sert sözler!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar sınır birliklerini denetliyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar sınır birliklerini denetliyor

Genelkurmay Başkanı Akar ve kuvvet komutanları Hatay'da

Genelkurmay Başkanı Akar ve kuvvet komutanları Hatay'da

Son dakika: Amanos Dağları'nda 6 terörist öldürüldü

Son dakika: Amanos Dağları'nda 6 terörist öldürüldü

Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: Kürtler AK Parti'den rahatsız

Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: Kürtler AK Parti'den rahatsız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.